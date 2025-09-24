    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ölpreise steigen leicht

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise stagnieren nach Anstieg am Vortag.
    • Brent bei 67,96 USD, WTI bei 63,71 USD.
    • Trumps Kehrtwende könnte Sanktionen gegen Russland bringen.
    Ölpreise steigen leicht
    Foto: Emphyrio - pixabay

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Mittwoch wenig verändert. Nach einem deutlichen Anstieg am Vortag legten die Notierungen nur noch leicht zu. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete 67,96 US-Dollar. Das waren 33 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 30 Cent auf 63,71 Dollar.

    Am Dienstag waren die Ölpreise noch um jeweils mehr als einen Dollar je Barrel gestiegen. US-Präsident Donald Trump hat seine Rhetorik gegenüber dem wichtigen Förderland Russland geändert. Trump vollzog damit eine Kehrtwende in seiner bisherigen Politik im Ukraine-Krieg und beklagte die fehlende Verhandlungsbereitschaft des Kreml und die jüngsten Verletzungen des Nato-Luftraums durch Russland.

    Marktbeobachter wollen jetzt auch eine Umkehr der US-Haltung zu möglichen schärferen Sanktionen gegen Russland nicht ausschließen. Diese dürften dann auch die Ölwirtschaft des Landes treffen und die russischen Ölexporte einschränken./jkr/jsl/jha/





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Ölpreise steigen leicht Die Ölpreise haben sich am Mittwoch wenig verändert. Nach einem deutlichen Anstieg am Vortag legten die Notierungen nur noch leicht zu. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete 67,96 US-Dollar. Das waren 33 …