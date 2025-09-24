PostSig und die UNA Data Group gehen Partnerschaft ein, um die Intelligence-Ebene für Datenverträge in Europa verfügbar zu machen

San Francisco und London / Access Newswire / 24. September 2025 / PostSig, die KI-native Plattform für Vertragsleistungsmanagement (Contract Performance Management/CPM) und ein intelligentes System für geschäftskritische Dokumente, gab heute eine exklusive Partnerschaft mit der UNA Data Group bekannt. Ziel ist es, die Präsenz von PostSig in ganz Europa auszubauen.

Die UNA Data Group, ein von Frauen geführtes Beratungsunternehmen, wird als exklusiver europäischer Vertriebspartner von PostSig fungieren. Mit jahrzehntelanger Erfahrung in den Bereichen Datenanbieter, IDB, Sell-Side und Buy-Side verfügt die UNA Data Group über fundiertes Fachwissen in den Bereichen Datenstrategie, Beschaffung, Management und Kommerzialisierung. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird die UNA Data Group ihre Beratungsdienstleistungen mit der KI-nativen Plattform von PostSig kombinieren. So können europäische Unternehmen ihre vertraglichen Verpflichtungen und Ansprüche mit größerer Präzision und Sicherheit überwachen.

Marktdatenverträge gehören zu den komplexesten Verträgen im Finanzdienstleistungsbereich. Sie legen Ansprüche, Kosten und Nutzungsrechte fest. Missverständnisse können hier zu stillschweigenden Verlängerungen, Überzahlungen oder regulatorischen Risiken führen. Ältere Vertragsbedingungen werden oft jahrelang unverändert beibehalten, wodurch Unternehmen Risiken ausgesetzt sind, deren sie sich möglicherweise gar nicht bewusst sind. Allzu oft bleiben diese Vereinbarungen in PDF-Dateien und anderen Dokumenten verborgen, die über verschiedene Abteilungen verstreut sind. Dadurch haben die Teams keinen Überblick über Risiken und Verpflichtungen.

Mit PostSig lässt sich das ändern. Die Plattform verknüpft Verträge mit zugehörigen Dokumenten – wie Rechnungen und Vertraulichkeitsvereinbarungen (NDAs) – und verwandelt statische Vereinbarungen so in ein dynamisches und intelligentes System. Das Ergebnis ist eine einzige Quelle zur Wahrheitsfindung, die Verpflichtungen, Ansprüche und Risiken in Echtzeit aufzeigt und es Marktdatenverantwortlichen ermöglicht, klar und kontrolliert zu handeln.

„Von dem Moment an, als wir PostSig entdeckten, waren wir begeistert und beeindruckt – nicht nur von der Technologie, sondern auch vom tiefen Verständnis des Teams für die Feinheiten von Marktdatenverträgen“, sagte Sheena Clark, Managing Director der UNA Data Group. „PostSig extrahiert nicht nur Informationen, sondern interpretiert Vereinbarungen im Kontext und hebt Risiken hervor, die generische Rechtssysteme übersehen. Für Marktdaten-Teams, die oft unterbesetzt und unterfinanziert sind, ist dies die erste wirklich für sie entwickelte Lösung.“