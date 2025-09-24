Buy or Goodbye?
Apple, BMW, Wacker Chemie, Henkel und Pfizer – Die Analystenstimmen des Tages
Apple, BMW, Wacker Chemie, Henkel und Pfizer: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.
- UBS stuft Apple auf "Neutral", Kursziel 220 USD.
- Berenberg empfiehlt BMW mit "Buy", Kursziel 93 Euro.
- Deutsche Bank senkt Henkel-Ziel auf 79 Euro, bleibt "Buy".
UBS stuft Apple auf "Neutral"
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 220 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Wartezeiten für die Basisversion der neuen iPhone-Generation seien lang, für andere Modelle aber nicht, schrieb David Vogt am Dienstagabend. Angesichts der eher gefallenen Preise für die Einstiegsmodelle sieht er dies eher skeptisch für die so wichtigen Durchschnittserlöse (ASP).
Berenberg stuft BMW auf "Buy"
Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Buy" belassen. Die Auftragslage des Autobauers in Europa sei aktuell sehr solide und sende positive Signale bis ins Jahr 2026 hinein, schrieb Romain Gourvil nach dem zweiten Tag der Berenberg-Konferenz am Dienstag.
Deutsche Bank Research stuft Wacker Chemie auf "Hold"
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Wacker Chemie von 58 auf 57 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Virginie Boucher-Ferte sieht die europäische Chemiebranche in ihrer am Mittwoch vorliegenden Analyse im langwierigen Abschwung. Die Risiken für die Markterwartungen an 2026 seien immens.
Deutsche Bank Research senkt das Kursziel für Henkel
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Henkel von 81 auf 79 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Tom Sykes passte seine Schätzungen in seinem am Mittwoch vorliegenden
Kommentar an insgesamt schwächere Trends an. Die Papiere der Düsseldorfer seien aber im Branchenvergleich attraktiver bewertet.
Jefferies hebt das Kursziel für Pfizer an
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Pfizer von 33 auf 34 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Akash Tewari wertete die Metsera-Übernahme in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar als guten, wertsteigernden Deal.
Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial dpa-AFX)