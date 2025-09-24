Prismo Metals - Metallgehalte sprengen die Nachweisgrenze

Prismo Metals (CSE: PRIZ; OTCQB: PMOMF) meldet brandaktuell vorläufige Laborergebnisse der ersten auf dem Silver-King-Projekts (Arizona) entnommenen Proben. Die Daten bestätigen mehrere, bereits im Feld kartierte Mineralisierungstypen und stützen die jüngst beschriebenen Zielkonzepte. Spannend: Mehrere Analyseergebnisse fielen so hoch aus, dass sie die Nachweisgrenzen überschritten.

Prismo hat das Labor bereits beauftragt, Nachuntersuchungen mit alternativen Verfahren durchzuführen, sodass die Ergebnisse für Silber, Kupfer, Blei und Zink aus diesen „zu hochgradigen“ Proben in etwa zwei Wochen zu erwarten sind. Parallel sind noch zusätzliche Proben – einschließlich Material aus der Ripsey-Mine – im Labor.

Neufunde erweitern das Zielgebiet über bekannte Bereiche hinaus

Wie Prismo weiter mitteilte, wurden im Umfeld des historischen „Glory Hole“ kürzlich zwei bislang nicht beschriebene Adern entdeckt - eine polymetallische Struktur mit Silber-, Blei- und Zinkführung sowie eine kupfer-silberführende Ader. (Wir berichten) Aus der polymetallischen Ader stammt u. a. die Probe 544510 mit >200 g/t Silber (Ag) sowie jeweils >1,0 % für Kupfer (Cu), Blei (Pb) und Zink (Zn); die „Kupfer-Ader“ lieferte u. a. 183 – 198 g/t Ag bei 0,29–0,31 % Cu (Proben 544553/544554). Wichtig: Diese Neufunde erweitern das Zielgebiet über die historischen Betriebsflächen hinaus.

Neben den Adern zeigt die stratigraphisch kontrollierte Ersatzmineralisierung entlang eines karbonatischen Horizonts – nahe dem Kontakt zu einer Quarz-Diorit-Intrusion und Quarzit – wiederholt Kupferwerte von mehr als 1,0 % und allgemein erhöhte Goldgehalte. Sichtbare Oxide (u. a. Malachit) treten in mehreren alten Kleinabbaustellen auf. Die Mineralisierung folgt dem gleichen strukturell-stratigraphischen Trend wie die Magma-Mine 0,6 bis 1,5 km südwestlich. Beispiel gefällig? Probe 544507 erbrachte 2,26 g/t Au, 25 g/t Ag und >1,0 % Cu und 544508 lieferte 0,73 g/t Au, 12 g/t Ag und >1,0 % Cu.

Prismo Metals unterstreicht Silberstärke des Systems

Unmittelbar an den Silver-King-Stollen beprobte Haldenmaterialien unterstreichen zudem die Silberstärke des Systems: 544514 liefert >200 g/t Ag, 0,59 % Cu, 0,44 % Pb, 0,63 % Zn bei 1,07 g/t Au; 544517 erreicht ebenfalls >200 g/t Ag bei 0,09 % Cu, 0,26 % Pb und 0,43 % Zn.

Nächste Schritte

Für Silver King ist ein Bohrprogramm über zunächst mindestens 1.000 Meter geplant. Die Genehmigung durch den Forstdienst wird bis Ende Oktober erwartet. In Phase 1 sollen die obere Hälfte des steil einfallenden, rohrartigen Silver-King-Körpers sowie mögliche Mineralisierung neben dem dichten Stockwork geprüft werden. Folgebohrungen bauen auf den Resultaten auf und schließen separate Ziele außerhalb des historischen Abbaus ein, darunter die neue polymetallische Ader. Die Entdeckung der beiden Adern und Hinweise auf porphyrartige Mineralisierung veranlassen das Unternehmen bereits jetzt, ein umfangreicheres Programm zu evaluieren.

Projektkontext

Silver King wurde 1875 entdeckt und zählt zu Arizonas bedeutenden historischen Produzenten mit nahezu 6 Mio. Unzen Silber bei Gehalten von bis zu 61 oz/t. Das Areal liegt nur 3 km vom Hauptschacht des Resolution-Copper-Projekts (Joint Venture von Rio Tinto und BHP) entfernt, einer der weltweit größten unerschlossenen Kupferlagerstätten; Silver King ist vollständig vom Claim-Block von Resolution Copper umgeben. Aus einer kleinen Produktion Ende der 1990er stammen ausgewählte Proben mit bis zu 644 oz/t Ag (18.250 g/t) und 0,53 oz/t Au (15 g/t).

Fazit: Die Bestätigung durch ein Bohrprogramm folgt zwar erst noch, doch lassen sich die jetzt gemeldeten Ergebnisse der ersten durch Prismo Metals entnommenen Proben auf Silver King mehr als nur sehen. Besonders gespannt sind wir natürlich auf die Resultate der Proben, die den Rahmen der üblichen Untersuchungsmethoden gesprengt haben. Wir bleiben für Sie dran!

