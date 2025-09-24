    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Texas wird zum KI-Epizentrum

    Nvidia-Power im Einsatz: Stargate eröffnet erstes KI-Gigantenzentrum in den USA

    Stargate startet in Texas mit einem 500-Milliarden-Dollar-Megaprojekt. Das erste Rechenzentrum ist live – mit Hunderttausenden Nvidia-Chips, ohne Wasserverbrauch und als Symbol für das neue KI-Zeitalter.

    Für Sie zusammengefasst
    Texas wird zum KI-Epizentrum - Nvidia-Power im Einsatz: Stargate eröffnet erstes KI-Gigantenzentrum in den USA
    Foto: Christian Ohde - CHROMORANGE

    Das milliardenschwere Joint Venture Stargate von OpenAI, Oracle und der SoftBank Group hat den Betrieb seines ersten großen Rechenzentrums in Abilene, Texas, vorgestellt. Der Komplex ist Teil eines Projekts mit einem Gesamtvolumen von 500 Milliarden US-Dollar und soll die wachsende Nachfrage nach Rechenleistung für künstliche Intelligenz bedienen.

    Der Standort umfasst acht Gebäude, in denen am Ende Hunderttausende Chips von Nvidia installiert sein sollen. Eines der Gebäude ist laut einem Bericht der Associated Press bereits in Betrieb und mit Server-Racks ausgestattet, die Nvidias GB200-GPUs enthalten. Nach Fertigstellung wird der gesamte Komplex etwa 900 Megawatt Strom benötigen.

    OpenAI und Oracle luden Politiker und Medienvertreter zu einer Besichtigung ein. Der texanische Senator Ted Cruz bezeichnete den Bundesstaat als "Ground Zero für KI". Clay Magouyrk, Co-CEO von Oracle, erklärte, dass die Rechenzentren in Texas ohne Wasserverbrauch arbeiten werden.

    "Alle Rechenzentren, die wir in diesem Teil von Stargate bauen, sind so konzipiert, dass sie kein Wasser verbrauchen. Der Grund dafür ist, dass sich herausgestellt hat, dass dies schädlich für die Umwelt ist, und dies ist eine bessere Lösung."

    Stargate plant neben dem Standort in Abilene zwei weitere Rechenzentren in Texas sowie Anlagen in New Mexico, Ohio und im Mittleren Westen.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
