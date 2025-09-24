Nvidia-Power im Einsatz: Stargate eröffnet erstes KI-Gigantenzentrum in den USA

Das milliardenschwere Joint Venture Stargate von OpenAI, Oracle und der SoftBank Group hat den Betrieb seines ersten großen Rechenzentrums in Abilene, Texas, vorgestellt. Der Komplex ist Teil eines Projekts mit einem Gesamtvolumen von 500 Milliarden US-Dollar und soll die wachsende Nachfrage nach Rechenleistung für künstliche Intelligenz bedienen.

Der Standort umfasst acht Gebäude, in denen am Ende Hunderttausende Chips von Nvidia installiert sein sollen. Eines der Gebäude ist laut einem Bericht der Associated Press bereits in Betrieb und mit Server-Racks ausgestattet, die Nvidias GB200-GPUs enthalten. Nach Fertigstellung wird der gesamte Komplex etwa 900 Megawatt Strom benötigen.