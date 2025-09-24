Texas wird zum KI-Epizentrum
Nvidia-Power im Einsatz: Stargate eröffnet erstes KI-Gigantenzentrum in den USA
Stargate startet in Texas mit einem 500-Milliarden-Dollar-Megaprojekt. Das erste Rechenzentrum ist live – mit Hunderttausenden Nvidia-Chips, ohne Wasserverbrauch und als Symbol für das neue KI-Zeitalter.
- Stargate startet 500-Milliarden-Dollar-Projekt in Texas.
- Erstes Rechenzentrum in Abilene mit Nvidia-Chips live.
- Wasserfreier Betrieb zur Schonung der Umwelt geplant.
Das milliardenschwere Joint Venture Stargate von OpenAI, Oracle und der SoftBank Group hat den Betrieb seines ersten großen Rechenzentrums in Abilene, Texas, vorgestellt. Der Komplex ist Teil eines Projekts mit einem Gesamtvolumen von 500 Milliarden US-Dollar und soll die wachsende Nachfrage nach Rechenleistung für künstliche Intelligenz bedienen.
Der Standort umfasst acht Gebäude, in denen am Ende Hunderttausende Chips von Nvidia installiert sein sollen. Eines der Gebäude ist laut einem Bericht der Associated Press bereits in Betrieb und mit Server-Racks ausgestattet, die Nvidias GB200-GPUs enthalten. Nach Fertigstellung wird der gesamte Komplex etwa 900 Megawatt Strom benötigen.
OpenAI und Oracle luden Politiker und Medienvertreter zu einer Besichtigung ein. Der texanische Senator Ted Cruz bezeichnete den Bundesstaat als "Ground Zero für KI". Clay Magouyrk, Co-CEO von Oracle, erklärte, dass die Rechenzentren in Texas ohne Wasserverbrauch arbeiten werden.
"Alle Rechenzentren, die wir in diesem Teil von Stargate bauen, sind so konzipiert, dass sie kein Wasser verbrauchen. Der Grund dafür ist, dass sich herausgestellt hat, dass dies schädlich für die Umwelt ist, und dies ist eine bessere Lösung."
Stargate plant neben dem Standort in Abilene zwei weitere Rechenzentren in Texas sowie Anlagen in New Mexico, Ohio und im Mittleren Westen.
Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion