Europa verliert Anschluss an USA und China / Neue Studie zu Hightech-Investitionen

Düsseldorf (ots) - Europa hinkt im internationalen Vergleich deutlich hinterher

- zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie der globalen Unternehmensberatung

Kearney. Zwischen 2019 und 2024 lagen die jährlichen Risikokapitalinvestitionen

in der EU bei durchschnittlich 68 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 110

Milliarden in Asien und 221 Milliarden in Amerika. Um global wettbewerbsfähig zu

bleiben, muss Europa jetzt entschlossen handeln.



Ob Künstliche Intelligenz, Cloud-Dienste oder Risikokapital: In diesen

strategischen Bereichen liegt Europa weiterhin hinter den USA und China zurück.

Das zeigt die aktuelle Studie "The Tipping Point for High-Tech Revisited: Can

Europe Catch Up?" der globalen Unternehmensberatung Kearney. Die Analyse warnt

zudem vor einer anhaltenden Risikokapitallücke, die das Wachstum zukünftiger

Technologiechampions in Europa gefährdet. Zwischen 2019 und 2023 meldete China

1,7-mal mehr Hightech-Patente als die USA und sogar 7,6-mal mehr als Europa.





