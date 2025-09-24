    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAirbus AktievorwärtsNachrichten zu Airbus
    Europa verliert Anschluss an USA und China / Neue Studie zu Hightech-Investitionen

    Düsseldorf (ots) - Europa hinkt im internationalen Vergleich deutlich hinterher
    - zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie der globalen Unternehmensberatung
    Kearney. Zwischen 2019 und 2024 lagen die jährlichen Risikokapitalinvestitionen
    in der EU bei durchschnittlich 68 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 110
    Milliarden in Asien und 221 Milliarden in Amerika. Um global wettbewerbsfähig zu
    bleiben, muss Europa jetzt entschlossen handeln.

    Ob Künstliche Intelligenz, Cloud-Dienste oder Risikokapital: In diesen
    strategischen Bereichen liegt Europa weiterhin hinter den USA und China zurück.
    Das zeigt die aktuelle Studie "The Tipping Point for High-Tech Revisited: Can
    Europe Catch Up?" der globalen Unternehmensberatung Kearney. Die Analyse warnt
    zudem vor einer anhaltenden Risikokapitallücke, die das Wachstum zukünftiger
    Technologiechampions in Europa gefährdet. Zwischen 2019 und 2023 meldete China
    1,7-mal mehr Hightech-Patente als die USA und sogar 7,6-mal mehr als Europa.

    Trotz ausgewählter Stärken steht Europa vor erheblichen Herausforderungen

    Europa verfügt zwar über besondere Kompetenzen in der Hightech-Fertigung und bei
    Nischentechnologien wie Industrieautomation oder Leistungshalbleitern, doch die
    Verfügbarkeit von Risikokapital bleibt begrenzt. Die Zahl der Patentanmeldungen
    im Hightech-Bereich liegt deutlich hinter anderen Regionen zurück, und in
    Schlüsseltechnologien wie Batterien, Speicherlösungen und Cloud-Diensten ist
    Europa schwach positioniert. Die jüngsten geopolitischen Entwicklungen
    unterstreichen zudem die strategische Bedeutung lokaler Produktionskapazitäten
    und widerstandsfähiger Lieferketten.

    "Das technologische Potenzial Europas steht außer Frage", so Arndt Heinrich,
    Partner bei Kearney , "doch seine Fähigkeit, zu skalieren und wettbewerbsfähig
    zu sein, möglicherweise schon. Trotz klarer Stärken in spezialisierten Sektoren
    fehlt es Europa an finanzieller Schlagkraft, politischem Ehrgeiz und regionaler
    Zusammenarbeit, um mit dem Tempo der USA und Chinas mitzuhalten."

    Eine wachsende Kapitalkluft

    Viele europäische Start-ups kämpfen bereits in der Frühphase mit
    Finanzierungsproblemen, wie die Studie zeigt - ein Hindernis für Skalierung und
    Marktdurchdringung. Diese Kapitallücke hat zur Dominanz amerikanischer und
    chinesischer Unternehmen in zentralen Technologiefeldern beigetragen. Ohne
    entschlossene Maßnahmen zur Schließung dieser Investitionslücke droht Europa bei
    kritischen Technologien zunehmend von externen Lieferanten abhängig zu werden.

    Auch bei der langfristigen Innovationsfähigkeit droht Europa ins Hintertreffen
    zu geraten: Zwar sind die F&E-Investitionen der EU seit 2019 um 32 Prozent
