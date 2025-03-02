+3,2 % zum Vorjahresquartal / Anstieg der Wohnimmobilienpreise setzt sich fort

WIESBADEN (ots) - Preise für Wohnimmobilien, 2. Quartal 2025 (vorläufig)



+3,2 % zum Vorjahresquartal



+1,1 % zum Vorquartal



Die Preise für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex) in Deutschland sind im 2.

Quartal 2025 um durchschnittlich 3,2 % gegenüber dem 2. Quartal 2024 gestiegen.

Damit stiegen die Wohnimmobilienpreise zum dritten Mal in Folge gegenüber dem

jeweiligen Vorjahresquartal, nachdem sie zuvor seit dem 4. Quartal 2022

durchgängig gesunken waren. Im 1. Quartal 2025 hatte der Anstieg im

Vorjahresvergleich bei 3,5 % gelegen, im 4. Quartal 2024 bei 1,9 %. Gegenüber

dem 1. Quartal 2025 erhöhten sich die Preise für Wohnimmobilien im 2. Quartal

2025 um 1,1 %.





Preisanstiege in fast allen Regionen



Im 2. Quartal 2025 kosteten Eigentumswohnungen in allen Regionen Deutschlands im

Durchschnitt mehr als im Vorjahresquartal. Die Preise für Ein- und

Zweifamilienhäuser sind im 2. Quartal 2025 ebenfalls in den meisten Regionen

gestiegen.



In den sieben größten Städten Deutschlands (Berlin, Hamburg, München, Köln,

Frankfurt am Main, Stuttgart und Düsseldorf) stiegen die Preise für

Eigentumswohnungen um 2,4 % gegenüber dem Vorjahresquartal (+0,3 % zum

Vorquartal). In kreisfreien Großstädten außerhalb der Top-7-Metropolen

verteuerten sich Wohnungen im Vergleich zum Vorjahresquartal um durchschnittlich

5,0 % (+1,3 % zum Vorquartal). In dünn besiedelten ländlichen Kreisen zahlten

Käuferinnen und Käufer von Eigentumswohnungen 3,6 % mehr als im Vorjahresquartal

(+3,6 % zum Vorquartal).



Auch Ein- und Zweifamilienhäuser verteuerten sich in den meisten Regionen: In

dünn besiedelten ländlichen Kreisen erhöhten sich die Preise im Durchschnitt um

2,8 % gegenüber dem Vorjahresquartal (+1,3 % zum Vorquartal). In kreisfreien

Großstädten außerhalb der sieben größten Städte stiegen die Preise gegenüber dem

Vorjahresquartal um 3,9 % (+1,6 % zum Vorquartal). Lediglich in den sieben

größten Städten Deutschlands gaben die Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser um

0,2 % gegenüber dem 2. Quartal 2024 nach (+0,2 % zum Vorquartal).



Weitere Informationen:



Weitere Ergebnisse zur Preisentwicklung von Wohnimmobilien nach den

siedlungsstrukturellen Kreistypen bietet die Themenseite "Bau- und

Immobilienpreisindex" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.



Zeitreihen des Häuserpreisindex (Wohnungen und Häuser insgesamt) auf Bundesebene

ab dem Jahr 2000 können über die Datenbank GENESIS-Online (Tabellen 61262-0001

bis 61262-0002) abgerufen werden.



Vergleichbare Ergebnisse anderer europäischer Staaten für das 2. Quartal 2025

veröffentlicht die europäische Statistikbehörde Eurostat am 03. Oktober 2025.

Die Ergebnisse für zurückliegende Quartale sind in der Eurostat-Datenbank

abrufbar.



Die Ergebnisse des Häuserpreisindex sind auch im Dashboard Deutschland

(www.dashboard-deutschland.de) verfügbar. In diesem Datenportal bündelt das

Statistische Bundesamt hochaktuelle Indikatoren der amtlichen Statistik und

weiterer Datenanbieter zu den Themenbereichen Wirtschaft und Finanzen sowie

Arbeitsmarkt, Bauen und Wohnen, Energie und Ukraine. Mit dem "Pulsmesser

Wirtschaft" steht dort auch ein Tool zur Konjunkturbeobachtung in Echtzeit

bereit.



