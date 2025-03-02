    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    +3,2 % zum Vorjahresquartal / Anstieg der Wohnimmobilienpreise setzt sich fort

    WIESBADEN (ots) - Preise für Wohnimmobilien, 2. Quartal 2025 (vorläufig)

    +3,2 % zum Vorjahresquartal

    +1,1 % zum Vorquartal

    Die Preise für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex) in Deutschland sind im 2.
    Quartal 2025 um durchschnittlich 3,2 % gegenüber dem 2. Quartal 2024 gestiegen.
    Damit stiegen die Wohnimmobilienpreise zum dritten Mal in Folge gegenüber dem
    jeweiligen Vorjahresquartal, nachdem sie zuvor seit dem 4. Quartal 2022
    durchgängig gesunken waren. Im 1. Quartal 2025 hatte der Anstieg im
    Vorjahresvergleich bei 3,5 % gelegen, im 4. Quartal 2024 bei 1,9 %. Gegenüber
    dem 1. Quartal 2025 erhöhten sich die Preise für Wohnimmobilien im 2. Quartal
    2025 um 1,1 %.

    Preisanstiege in fast allen Regionen

    Im 2. Quartal 2025 kosteten Eigentumswohnungen in allen Regionen Deutschlands im
    Durchschnitt mehr als im Vorjahresquartal. Die Preise für Ein- und
    Zweifamilienhäuser sind im 2. Quartal 2025 ebenfalls in den meisten Regionen
    gestiegen.

    In den sieben größten Städten Deutschlands (Berlin, Hamburg, München, Köln,
    Frankfurt am Main, Stuttgart und Düsseldorf) stiegen die Preise für
    Eigentumswohnungen um 2,4 % gegenüber dem Vorjahresquartal (+0,3 % zum
    Vorquartal). In kreisfreien Großstädten außerhalb der Top-7-Metropolen
    verteuerten sich Wohnungen im Vergleich zum Vorjahresquartal um durchschnittlich
    5,0 % (+1,3 % zum Vorquartal). In dünn besiedelten ländlichen Kreisen zahlten
    Käuferinnen und Käufer von Eigentumswohnungen 3,6 % mehr als im Vorjahresquartal
    (+3,6 % zum Vorquartal).

    Auch Ein- und Zweifamilienhäuser verteuerten sich in den meisten Regionen: In
    dünn besiedelten ländlichen Kreisen erhöhten sich die Preise im Durchschnitt um
    2,8 % gegenüber dem Vorjahresquartal (+1,3 % zum Vorquartal). In kreisfreien
    Großstädten außerhalb der sieben größten Städte stiegen die Preise gegenüber dem
    Vorjahresquartal um 3,9 % (+1,6 % zum Vorquartal). Lediglich in den sieben
    größten Städten Deutschlands gaben die Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser um
    0,2 % gegenüber dem 2. Quartal 2024 nach (+0,2 % zum Vorquartal).

    Weitere Informationen:

    Weitere Ergebnisse zur Preisentwicklung von Wohnimmobilien nach den
    siedlungsstrukturellen Kreistypen bietet die Themenseite "Bau- und
    Immobilienpreisindex" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.

    Zeitreihen des Häuserpreisindex (Wohnungen und Häuser insgesamt) auf Bundesebene
    ab dem Jahr 2000 können über die Datenbank GENESIS-Online (Tabellen 61262-0001
    bis 61262-0002) abgerufen werden.

    Vergleichbare Ergebnisse anderer europäischer Staaten für das 2. Quartal 2025
    veröffentlicht die europäische Statistikbehörde Eurostat am 03. Oktober 2025.
    Die Ergebnisse für zurückliegende Quartale sind in der Eurostat-Datenbank
    abrufbar.

    Die Ergebnisse des Häuserpreisindex sind auch im Dashboard Deutschland
    (www.dashboard-deutschland.de) verfügbar. In diesem Datenportal bündelt das
    Statistische Bundesamt hochaktuelle Indikatoren der amtlichen Statistik und
    weiterer Datenanbieter zu den Themenbereichen Wirtschaft und Finanzen sowie
    Arbeitsmarkt, Bauen und Wohnen, Energie und Ukraine. Mit dem "Pulsmesser
    Wirtschaft" steht dort auch ein Tool zur Konjunkturbeobachtung in Echtzeit
    bereit.

    Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
    und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
    www.destatis.de/pressemitteilungen.

