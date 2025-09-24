DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft VERBIO AG auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Verbio mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Hold" belassen. Die Jahreszahlen des Biokraftstoffherstellers dürften nicht überraschen, schrieb Mengxian Sun dem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die Bilanz am 25. September. Entscheidend seien die Signale für das neue Geschäftsjahr./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 10,72EUR auf Tradegate (24. September 2025, 09:33 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Mengxian Sun
Analysiertes Unternehmen: VERBIO AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 15
Kursziel alt: 15
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
