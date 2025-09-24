DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Sell'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 235 Franken auf "Sell" belassen. Der jährliche Pharmatag habe zwar guten Einblick geboten, aber doch wenig Neues gebracht, schrieb Emmanuel Papadakis am Dienstag./ag/tavVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,11 % und einem Kurs von 280,5EUR auf Lang & Schwarz (24. September 2025, 10:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Emmanuel Papadakis

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 235

Kursziel alt: 235

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



