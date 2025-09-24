DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SANOFI auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Seine Begeisterung über die Brivekimig-Meldung der Vorwoche sei durch Verträglichkeits-Details etwas gedämpft worden, schrieb Emmanuel Papadakis am Dienstag im Nachgang der europäischen Dermatologen-Konferenz. Dank Amlitelimab gegen atopische Dermatitis seien die Erkenntnisse dennoch insgesamt leicht positiv./ag/tavVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 79,68EUR auf Tradegate (24. September 2025, 10:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Emmanuel Papadakis

Analysiertes Unternehmen: SANOFI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 110

Kursziel alt: 110

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

