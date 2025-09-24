    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSanofi AktievorwärtsNachrichten zu Sanofi
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SANOFI auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Seine Begeisterung über die Brivekimig-Meldung der Vorwoche sei durch Verträglichkeits-Details etwas gedämpft worden, schrieb Emmanuel Papadakis am Dienstag im Nachgang der europäischen Dermatologen-Konferenz. Dank Amlitelimab gegen atopische Dermatitis seien die Erkenntnisse dennoch insgesamt leicht positiv./ag/tav

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 08:05 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 79,68EUR auf Tradegate (24. September 2025, 10:07 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Emmanuel Papadakis
    Analysiertes Unternehmen: SANOFI
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 110
    Kursziel alt: 110
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 110,00, was eine Steigerung von +38,78% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SANOFI auf 'Buy' Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Seine Begeisterung über die Brivekimig-Meldung der Vorwoche sei durch Verträglichkeits-Details etwas gedämpft worden, schrieb Emmanuel Papadakis …