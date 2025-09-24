Fed-Chef Powell warnt: Aktienmärkte zu teuer, Wirtschaft immer schwächer!

Fed-Chef Powell hat auf eine Frage nach der hohen Bewertung der Aktienmärkte faktisch gewarnt: die Aktienmärkte seien zu teuer, schon weil die Wirtschaft (vor allem der Arbeitsmarkt) immer schwächer werde, während gleichzeitig die Inflation steige. Also eine Stagflation (ohne dass Powell das Wort benutzt hatte), die die Fed in eine extrem schwierige Lage bringt. Die US-Aktienmärkte fielen nach den Aussagen des Fed-Chefs - manche fühlten sich wahrscheinlich erinnert an die Blasen-Warnung von Alan Greenspan im Jahr 1996 (damals steigen die US-Aktienmärkte aber noch lange vor dem dann folgenden Dotcom-Crash). Steht der KI-Euphorie eine Korrektur bevor?

