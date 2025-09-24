TUI im stabilen Umfeld

Seit Ende Oktober 2023 weist die TUI-Aktie wieder einen positiven Aufwärtstrend auf und erreichte in diesem Jahr ein Verlaufshoch bei 9,29 Euro gegen Mitte August, nachdem zuvor eine kleinere inverse SKS-Formation erfolgreich aufgelöst werden konnte. Die letzten Wochen über waren jedoch von größeren Verlusten geprägt, exakt in den Bereich der für ein Kaufsignal notwendigen Nackenlinie der SKS-Formation. Hier zeichnet sich nun der Wille zu einer Stabilisierung ab, dieses Niveau könnte als Sprungbrett für neuerliche Jahreshochs im seit 2023 laufenden Aufwärtstrend dienen.

Der Buchungsstand ist im Sommer auf dem gleichen Niveau wie zu Beginn der Saison geblieben, teilte der Reisekonzern kurz vor Ende des Geschäftsjahres 2025 mit. Bei 14,1 Millionen Kunden in der Sommersaison lagen die Buchungen für Pauschalreisen zwei Prozent unter dem Vorjahresniveau, in Deutschland war hierbei ein Rückgang um fünf Prozent zu verzeichnen gewesen. Die Preise stiegen zugleich aber durchschnittlich um drei Prozent. Zuwächse erzielte der Konzern dagegen in Großbritannien, hier legten die Umsätze um ein Prozent zu.

Herausforderndes Marktumfeld

Gelingt es demnach im Bereich der Nackenlinie sowie der Preismarke von 7,75 Euro eine nachhaltige Stabilisierung herbeizuführen und demnächst Kurse von über 8,40 Euro in der TUI-Aktie durchzusetzen, könnte dies den Auftakt für eine Erholungsbewegung in den Bereich der oberen Aufwärtstrendkanalbegrenzung sowie dem 200-Wochen-Durchschnitt um 9,67 Euro bilden. Entsprechend dieser Erwartungslage könnte ein Long-Engagement in Erwägung gezogen werden. Ein Kursrutsch unter den 50-Wochen-Durchschnitt bei 7,48 Euro würde unweigerlich zu weiteren Abschlägen bis in den Bereich von 7,01 Euro und dem vorherigen, aber untergeordneten Abwärtstrend führen.

TUI AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit: Im laufenden Aufwärtstrend besteht bei TUI weiterhin die Chance auf neuerliche Jahreshochs um 9,67 Euro, hierfür muss aber eine sofortige Trendwende mit einem anschließenden Kursanstieg mindestens über 8,36 Euro gelingen. Dann könnte beispielsweise durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN MK9GWX ein Long-Engagement mit einer Renditechance von 200 Prozent eingegangen werden. Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 2,35 Euro ermittelt, eine Verlustbegrenzung sollte unterhalb der Septembertiefs von 7,76 Euro angesetzt werden. Zur Orientierung würde sich hieraus ein Stopp-Kurs im Schein von 0,34 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sollte jedoch mindestens der Zeitraum bis Jahresende eingeplant werden.

Strategie für steigende Kurse WKN: MK9GWX Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,72 - 0,73 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 7,3515 Euro Basiswert: TUI AG KO-Schwelle: 7,3515 Euro akt. Kurs Basiswert: 8,04 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 2,35 Euro Hebel: 11,0 Kurschance: + 200 Prozent Börse Frankfurt

