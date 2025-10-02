Ihre wichtigsten Termine
Arbeitsmarktdaten aus Europa und den USA sowie Frankreich-Haushalt im Blickpunkt
Konjunkturdaten
08:45 Uhr, Frankreich: Haushaltssaldo bis 8/25
10:00 Uhr, Italien: Arbeitslosenquote 8/25
11:00 Uhr, EU: Arbeitslosenquote 8/25
14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
16:00 Uhr, USA: Auftragseingang Industrie 8/25
Zeit Land Relev. Termin 01:50 JPN Tankan Large Manufacturing Outlook 11:00 EUR Arbeitslosenquote 13:30 USA Challenger Job Cuts 14:30 USA Initial Jobless Claims 16:00 USA Factory Orders (MoM) 19:00 EUR EZB-Mitglied De Guindos spricht
