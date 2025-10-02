    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht

    Ihre wichtigsten Termine

    Arbeitsmarktdaten aus Europa und den USA sowie Frankreich-Haushalt im Blickpunkt

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Konjunkturdaten

    08:45 Uhr, Frankreich: Haushaltssaldo bis 8/25
    10:00 Uhr, Italien: Arbeitslosenquote 8/25
    11:00 Uhr, EU: Arbeitslosenquote 8/25
    14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
    16:00 Uhr, USA: Auftragseingang Industrie 8/25

    Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 02.10.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    01:50JapanJPNTankan Large Manufacturing Outlook
    11:00Euro ZoneEURArbeitslosenquote
    13:30USAUSAChallenger Job Cuts
    14:30USAUSAInitial Jobless Claims
    16:00USAUSAFactory Orders (MoM)
    19:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied De Guindos spricht
