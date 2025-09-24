Bundeskanzler will 'mehr tun' für Auto- und Stahlbranche
- Merz plant Erleichterungen für Auto- und Stahlindustrie.
- Treffen mit Branchenvertretern und Gewerkschaften angekündigt.
- Technologien entscheidend für Deutschlands Zukunft und Wohlstand.
BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat weitere Erleichterungen für die Auto- und die Stahlindustrie in Deutschland in Aussicht gestellt. Er werde sich in den nächsten Tagen mit Vertretern beider Branchen sowie mit Gewerkschaftern und den betroffenen Bundesländern treffen, sagte der CDU-Chef im Bundestag. Es gehe darum: "Was können wir noch mehr tun, um diese Industrien in Deutschland zu halten und ihnen in Deutschland eine gute Perspektive zu eröffnen."
Technologien seien die Schlüsselfrage für die Zukunft Deutschlands, fuhr Merz fort. "Unser Wohlstand und unsere Sicherheit hängen wesentlich davon ab, dass wir die technologischen Entwicklungen, die gerade geschehen auf dieser Welt, von vorn führen und ihnen nicht atemlos hinterherlaufen. Und die gute Nachricht ist: Das können wir, das machen wir bereits."
Er verwies auf Maschinenbau, Robotik, Automobilindustrie, chemische Industrie, Biotechnologie, Medizintechnik, verbunden mit Künstlicher Intelligenz und Quantentechnologie. "Dann können wir auch im 21. Jahrhundert auf der Welt eine führende Industrienation sein", sagte Merz. Nötig sei eine neue Begeisterung für technologische Entwicklungen./vsr/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,91 % und einem Kurs von 82,68 auf Tradegate (24. September 2025, 10:17 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -6,21 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,13 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 19,09 Mrd..
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 117,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 87,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 149,00EUR was eine Bandbreite von -5,76 %/+61,40 % bedeutet.
