Trump droht Moskau: Rheinmetall & DroneShield treiben globale Rüstungsrallye

Am Rande der UN-Vollversammlung in New York traf Trump den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Dort sprach er sich dafür aus, dass NATO-Mitglieder russische Jets abschießen sollten, falls diese den Luftraum verletzen. Er betonte außerdem, die USA würden weiterhin Waffen an die NATO liefern, "damit die NATO damit tun kann, was sie will".

US-Präsident Donald Trump hat überraschend seine Haltung im Ukraine-Krieg geändert. Auf seiner Plattform Truth Social erklärte er, die Ukraine könne "mit der Unterstützung der Europäischen Union in der Lage sein, zu kämpfen und die gesamte Ukraine in ihrer ursprünglichen Form zurückzugewinnen". Mit "Zeit, Geduld und der finanziellen Unterstützung Europas und insbesondere der NATO" seien die ursprünglichen Grenzen "durchaus eine Option". In seinem langen Beitrag sprach er zudem von Russlands wirtschaftlichen Schwierigkeiten und nannte Moskau einen "Papiertiger". Russland führe seit Jahren einen "ziellosen Krieg", der seine Ressourcen erschöpfe, während die Ukraine "immer besser" werde.

Die Kehrtwende Trumps hatte unmittelbare Folgen an den Börsen. In Asien sprangen die Kurse von Rüstungsfirmen deutlich an: Hanwha Aerospace erreichte ein Allzeithoch, Korea Aerospace Industries und Hyundai Rotem legten jeweils mehr als vier Prozent zu. In Japan stiegen IHI um über sechs und Mitsubishi Heavy Industries um mehr als drei Prozent. In Australien zog DroneShield um über sieben Prozent an.

Auch in Europa standen Rüstungswerte im Fokus. Rheinmetall kletterte an die DAX-Spitze und näherte sich mit 1.959 Euro wieder seinem Rekordhoch. Hensoldt und Renk stiegen um bis zu fünf beziehungsweise mehr als drei Prozent. Analysten wie Jung In Yun von Fibonacci Asset Management erklärten, Trumps Äußerungen hätten die geopolitischen Risiken erneut in den Vordergrund gerückt. "Da die Spannungen keine Anzeichen einer Entspannung zeigen, ist zu erwarten, dass die Auftragsbücher der Verteidigungsunternehmen in den nächsten Jahren voll sein werden", sagte er.

Der MSCI World Aerospace & Defense Index ist 2025 bereits um 51 Prozent gestiegen und hat damit den globalen Aktienmarkt deutlich übertroffen. Commerzbank-Experte Hauke Siemßen verwies darauf, dass die NATO Russland erneut vor einer Eskalation gewarnt habe und "alle notwendigen militärischen und nichtmilitärischen Mittel" einsetzen werde, um sich zu verteidigen.

Trumps neue Linie könnte somit nicht nur militärische Konsequenzen haben, sondern auch die Dynamik an den Finanzmärkten weiter verändern.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



