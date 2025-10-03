Ihre wichtigsten Termine
Frische Konjunktursignale: EU-Erzeugerpreise sowie Dienstleistungsindizes
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Konjunkturdaten
01:30 Uhr, Japan: Arbeitslosenquote 8/25
02:30 Uhr, Japan: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung)
08:45 Uhr, Frankreich: Industrieproduktion 8/25
09:15 Uhr, Spanien: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25
09:45 Uhr, Italien: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25
09:50 Uhr, Frankreich: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung)
09:55 Uhr, Deutschland: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung)
10:00 Uhr, EU: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung)
10:00 Uhr, Italien: Einzelhandelsumsatz 8/25
10:30 Uhr, Großbritannien: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung)
11:00 Uhr, EU: Erzeugerpreise 8/25
14:30 Uhr, USA: Arbeitsmarktdaten 9/25
15:45 Uhr, USA: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung)
16:00 Uhr, USA: ISM Dienstleistungsindex 9/25
Zeit Land Relev. Termin 01:30 JPN Arbeitslosenquote 03:05 JPN Rede des designierten BoJ-Gouverneurs Ueda 09:15 ESP S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 09:55 DEU HCOB Composite PMI 09:55 DEU HCOB Services PMI 10:00 EUR HCOB Composite PMI 11:00 EUR Erzeugerpreisindex (Jahr) 11:00 EUR Erzeugerpreisindex (Monat) 11:30 EUR Rede von Sleijpen der EZB 11:40 EUR EZB-Präsidentin Lagarde spricht 12:05 USA FOMC Mitglied John C. Williams spricht 14:30 USA Nonfarm Payrolls 14:30 USA Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr) 14:30 USA Durchschnittliche Stundenlöhne (Monat) 14:30 USA U6 Unterbeschäftigungsquote 14:30 USA Erwerbsbeteiligungsquote 14:30 USA Arbeitslosenquote 15:20 GBR BoE Gouverneur Bailey Rede 15:30 EUR EZB-Mitglied Schnabel spricht 15:45 USA S&P Global Composite PMI 16:00 USA ISM Services New Orders Index 16:00 USA ISM Nicht-Produktion Bezahlte Preise 16:00 USA ISM Beschäftigungsindex für das nichtproduzierende Gewerbe 16:00 USA ISM Einkaufsmanagerindex (EMI) Dienstleistungen
