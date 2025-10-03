    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht

    Ihre wichtigsten Termine

    Frische Konjunktursignale: EU-Erzeugerpreise sowie Dienstleistungsindizes

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Foto: Arne Dedert - dpa

    Konjunkturdaten

    01:30 Uhr, Japan: Arbeitslosenquote 8/25
    02:30 Uhr, Japan: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung)
    08:45 Uhr, Frankreich: Industrieproduktion 8/25
    09:15 Uhr, Spanien: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25
    09:45 Uhr, Italien: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25
    09:50 Uhr, Frankreich: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung)
    09:55 Uhr, Deutschland: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung)
    10:00 Uhr, EU: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung)
    10:00 Uhr, Italien: Einzelhandelsumsatz 8/25
    10:30 Uhr, Großbritannien: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung)
    11:00 Uhr, EU: Erzeugerpreise 8/25
    14:30 Uhr, USA: Arbeitsmarktdaten 9/25
    15:45 Uhr, USA: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung)
    16:00 Uhr, USA: ISM Dienstleistungsindex 9/25

    Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 03.10.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    01:30JapanJPNArbeitslosenquote
    03:05JapanJPNRede des designierten BoJ-Gouverneurs Ueda
    09:15SpanienESPS&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen
    09:55DeutschlandDEUHCOB Composite PMI
    09:55DeutschlandDEUHCOB Services PMI
    10:00Euro ZoneEURHCOB Composite PMI
    11:00Euro ZoneEURErzeugerpreisindex (Jahr)
    11:00Euro ZoneEURErzeugerpreisindex (Monat)
    11:30Euro ZoneEURRede von Sleijpen der EZB
    11:40Euro ZoneEUREZB-Präsidentin Lagarde spricht
    12:05USAUSAFOMC Mitglied John C. Williams spricht
    14:30USAUSANonfarm Payrolls
    14:30USAUSADurchschnittliche Stundenlöhne (Jahr)
    14:30USAUSADurchschnittliche Stundenlöhne (Monat)
    14:30USAUSAU6 Unterbeschäftigungsquote
    14:30USAUSAErwerbsbeteiligungsquote
    14:30USAUSAArbeitslosenquote
    15:20GroßbritannienGBRBoE Gouverneur Bailey Rede
    15:30Euro ZoneEUREZB-Mitglied Schnabel spricht
    15:45USAUSAS&P Global Composite PMI
    16:00USAUSAISM Services New Orders Index
    16:00USAUSAISM Nicht-Produktion Bezahlte Preise
    16:00USAUSAISM Beschäftigungsindex für das nichtproduzierende Gewerbe
    16:00USAUSAISM Einkaufsmanagerindex (EMI) Dienstleistungen
    Webinare

    ZeitThema
    09:00 WebinarMichael Türk Finanzinformationsdienstleistungen: Rohstoffmesse 2025
    06.10. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    06.10. 10:30 WebinarWH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
    06.10. 15:00 WebinarLYNX: Live Trading der US-Börseneröffnung
    06.10. 15:20 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
    Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin


