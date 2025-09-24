Gerresheimer Aktie verliert signifikant - 24.09.2025

Die Gerresheimer Aktie notiert aktuell bei 32,77€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -23,58 % nachgegeben, was einem Verlust von -10,11 € entspricht. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Gerresheimer ist ein führender Anbieter von Spezialverpackungen für die Pharma- und Healthcare-Industrie, mit einem breiten Produktportfolio und globaler Präsenz. Hauptkonkurrenten sind Schott AG und Becton Dickinson. Das Unternehmen punktet mit Innovation und Qualität.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Gerresheimer Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -6,56 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,31 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,50 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Gerresheimer -39,62 % verloren.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,46 % geändert.

Gerresheimer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,31 % 1 Monat -7,50 % 3 Monate -6,56 % 1 Jahr -55,93 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Gerresheimer Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die stark gefallene Gerresheimer Aktie, die kürzlich um 22% gesunken ist und damit wichtige Unterstützungszonen unterschreitet. Die Unsicherheit über die Unternehmensführung und eine Bafin-Prüfung sorgen für zusätzliche Besorgnis. Analysten haben unterschiedliche Kursziele, wobei die Deutsche Bank auf 49 Euro senkt und JPMorgan auf 99,30 Euro erhöht. Zudem wird die steigende Leerverkaufsquote als kritisch betrachtet, während die Prognosen für das Q3 und die Guidance für 2025 umstritten sind.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Gerresheimer eingestellt.

Informationen zur Gerresheimer Aktie

Es gibt 35 Mio. Gerresheimer Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,23 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Gerresheimer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Gerresheimer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Gerresheimer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.