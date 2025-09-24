WARBURG RESEARCH stuft AMADEUS FIRE AG auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Amadeus Fire mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Mit Masterplan stärke sich der Personaldienstleister im Bereich Online-Lernen, schrieb Marc-Rene Tonn am Mittwoch./rob/ag/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Amadeus FiRe Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,36 % und einem Kurs von 52,00EUR auf Tradegate (24. September 2025, 10:22 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Marc-Rene Tonn
Analysiertes Unternehmen: AMADEUS FIRE AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 95
Kursziel alt: 95
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
