    HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft Norma Group auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Norma Group von 27 auf 21 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Jorge Gonzalez Sadornil passte seine Schätzungen am Mittwoch an den Verkauf der Wassermanagement-Sparte an. Das verbleibende Unternehmen sei insgesamt etwas weniger profitabel. Der Experte sieht aber weiter Bewertungsspielraum für den Autozulieferer im Umbau./rob/ag/mne

