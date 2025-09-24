HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft Norma Group auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Norma Group von 27 auf 21 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Jorge Gonzalez Sadornil passte seine Schätzungen am Mittwoch an den Verkauf der Wassermanagement-Sparte an. Das verbleibende Unternehmen sei insgesamt etwas weniger profitabel. Der Experte sieht aber weiter Bewertungsspielraum für den Autozulieferer im Umbau./rob/ag/mneVeröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 08:48 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 08:48 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,54 % und einem Kurs von 15,36EUR auf Tradegate (24. September 2025, 10:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING

Analyst: Jorge Gonzalez Sadornil

Analysiertes Unternehmen: Norma Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 21

Kursziel alt: 27

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

