    mVISE: Spannende Halbjahreszahlen 2025 enthüllt!

    Die mVISE AG beeindruckt mit ihren Halbjahreszahlen 2025: Ein starkes EBITDA-Wachstum und eine verbesserte Marge zeugen von erfolgreicher Strategie. Mit einer EBITDA-Steigerung von 70% und einer optimierten Kapitalstruktur setzt mVISE AG neue Maßstäbe. Der vollständige Bericht steht auf der Unternehmenswebsite bereit.

    Foto: Dena Skulskaya - Unsplash
    • mVISE AG veröffentlicht Halbjahreszahlen für das erste Halbjahr 2025 am 24.09.2025.
    • EBITDA beträgt 0,52 Mio. EUR, was einer Steigerung von 70% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht.
    • EBITDA-Marge steigt auf 16,5%, was eine erneute Verbesserung gegenüber 2024 darstellt.
    • Konzern-Umsatz im ersten Halbjahr 2025 liegt bei 3,5 Mio. EUR.
    • mVISE AG setzt durch Umplatzierung von Anleihen und Kapitalmaßnahmen Zeichen für den Umbau der Kapital- und Finanzierungsstruktur.
    • Der Halbjahresbericht 2025 ist auf der Unternehmenswebsite zum Download verfügbar.

    Der nächste wichtige Termin, Eigenkapitalforum (voraussichtl.), bei mVISE ist am 24.11.2025.

    Der Kurs von mVISE lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,5160EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,77 % im Plus.


    mVISE

    +12,80 %
    +5,69 %
    +15,56 %
    +1,96 %
    +1,96 %
    -50,24 %
    -75,12 %
    -61,42 %
    -94,45 %
    ISIN:DE0006204589WKN:620458





