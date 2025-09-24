Rüstungsboom durch KI: Palantir-Aktie profitiert von der Boeing-Partnerschaft!

Die Aktie von Palantir Technologies legte am Montagabend an der New Yorker Börse um 1,8 Prozent zu und wird derzeit mit 182,55 US-Dollar gehandelt. Auslöser des Kursanstiegs war die Ankündigung einer strategischen Kooperation mit Boeing Defense, Space & Security .

Beide Unternehmen wollen gemeinsam den Einsatz von künstlicher Intelligenz in Rüstungs- und Geheimprojekten beschleunigen. Ein Schritt, den Marktbeobachter als bedeutend für die künftige Ausrichtung werten. Die Aktie von Boeing stieg um 2 Prozent auf 216,34 US-Dollar an:

Einsatz von KI in Produktionslinien

Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht die Foundry-Plattform von Palantir. Sie bündelt komplexe Systeme auf einer einheitlichen Benutzeroberfläche und nutzt künstliche Intelligenz, um Produktionsabläufe effizienter zu gestalten. Boeing plant den Einsatz der Technologie in mehr als einem Dutzend Fertigungslinien, in denen Militärflugzeuge, Hubschrauber, Satelliten, Raumfahrzeuge, Raketen und Waffensysteme entstehen. Ziel ist es, Datenanalysen in den weltweit verteilten Werken zu standardisieren und dadurch Entwicklungs- wie Produktionsprozesse zu beschleunigen.

Fokus auf geheime Projekte

Neben den laufenden Programmen hat Boeing Palantir beauftragt, Expertise für mehrere geheime Vorhaben bereitzustellen. Diese vertraulichen Projekte sind als sicherheitsrelevant eingestuft und sollen direkt zur Unterstützung sensibler militärischer Missionen beitragen.

Stimmen aus den Unternehmen

"Palantir und Boeing Defense, Space & Security haben sich dem Ziel verschrieben, den Streitkräften überlegene Fähigkeiten zur Verfügung zu stellen, um Konflikte abzuschrecken und die Heimat zu verteidigen", erklärte Mike Gallagher, Leiter des Verteidigungsgeschäfts bei Palantir.

Steve Parker, Vorstandschef von Boeing Defense, Space & Security, betonte die Rolle des Technologiepartners: "Palantir ist führend, wenn es um den Einsatz von künstlicher Intelligenz geht, um die Bereitstellung kritischer Produkte, Dienstleistungen und Fähigkeiten für militärische Anwender zu beschleunigen."

Ausblick auf die Zusammenarbeit

Beide Konzerne unterstrichen, dass die Partnerschaft nicht nur bestehende Programme stützen, sondern auch Innovationen für künftige Rüstungsprojekte vorantreiben soll. Mit der engeren Verzahnung von Software, Datenanalyse und Fertigung wollen Boeing und Palantir ihre Position im Verteidigungssektor nachhaltig ausbauen.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion