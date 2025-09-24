    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPalantir AktievorwärtsNachrichten zu Palantir

    Neuer Impuls für Verteidigung

    365 Aufrufe 365 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rüstungsboom durch KI: Palantir-Aktie profitiert von der Boeing-Partnerschaft!

    Palantir und Boeing starten eine strategische Partnerschaft, um künstliche Intelligenz in Rüstungs- und geheime Militärprojekte zu integrieren.

    Für Sie zusammengefasst
    • Palantir und Boeing kooperieren für KI in Rüstungsprojekten.
    • Aktienkurse beider Unternehmen steigen nach Ankündigung.
    • Fokus auf geheime militärische Projekte und Innovationen.
    • Report: Epische Goldpreisrallye
    Neuer Impuls für Verteidigung - Rüstungsboom durch KI: Palantir-Aktie profitiert von der Boeing-Partnerschaft!
    Foto: Michael Bihlmayer - CHROMORANGE

    Die Aktie von Palantir Technologies legte am Montagabend an der New Yorker Börse um 1,8 Prozent zu und wird derzeit mit 182,55 US-Dollar gehandelt. Auslöser des Kursanstiegs war die Ankündigung einer strategischen Kooperation mit Boeing Defense, Space & Security.

    Palantir

    +1,80 %
    +8,43 %
    +16,19 %
    +27,49 %
    +381,69 %
    +2.383,81 %
    +1.821,68 %
    ISIN:US69608A1088WKN:A2QA4J

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu The Boeing Company!
    Long
    202,96€
    Basispreis
    1,32
    Ask
    × 14,78
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    230,48€
    Basispreis
    1,16
    Ask
    × 14,52
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Beide Unternehmen wollen gemeinsam den Einsatz von künstlicher Intelligenz in Rüstungs- und Geheimprojekten beschleunigen. Ein Schritt, den Marktbeobachter als bedeutend für die künftige Ausrichtung werten. Die Aktie von Boeing stieg um 2 Prozent auf 216,34 US-Dollar an:

    Boeing

    +2,00 %
    -0,35 %
    -5,78 %
    +9,26 %
    +41,40 %
    +59,48 %
    +37,45 %
    +60,37 %
    +909,47 %
    ISIN:US0970231058WKN:850471

    Einsatz von KI in Produktionslinien

    Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht die Foundry-Plattform von Palantir. Sie bündelt komplexe Systeme auf einer einheitlichen Benutzeroberfläche und nutzt künstliche Intelligenz, um Produktionsabläufe effizienter zu gestalten. Boeing plant den Einsatz der Technologie in mehr als einem Dutzend Fertigungslinien, in denen Militärflugzeuge, Hubschrauber, Satelliten, Raumfahrzeuge, Raketen und Waffensysteme entstehen. Ziel ist es, Datenanalysen in den weltweit verteilten Werken zu standardisieren und dadurch Entwicklungs- wie Produktionsprozesse zu beschleunigen.

    Fokus auf geheime Projekte

    Neben den laufenden Programmen hat Boeing Palantir beauftragt, Expertise für mehrere geheime Vorhaben bereitzustellen. Diese vertraulichen Projekte sind als sicherheitsrelevant eingestuft und sollen direkt zur Unterstützung sensibler militärischer Missionen beitragen.

    Stimmen aus den Unternehmen

    "Palantir und Boeing Defense, Space & Security haben sich dem Ziel verschrieben, den Streitkräften überlegene Fähigkeiten zur Verfügung zu stellen, um Konflikte abzuschrecken und die Heimat zu verteidigen", erklärte Mike Gallagher, Leiter des Verteidigungsgeschäfts bei Palantir.

    Steve Parker, Vorstandschef von Boeing Defense, Space & Security, betonte die Rolle des Technologiepartners: "Palantir ist führend, wenn es um den Einsatz von künstlicher Intelligenz geht, um die Bereitstellung kritischer Produkte, Dienstleistungen und Fähigkeiten für militärische Anwender zu beschleunigen."

    Ausblick auf die Zusammenarbeit

    Beide Konzerne unterstrichen, dass die Partnerschaft nicht nur bestehende Programme stützen, sondern auch Innovationen für künftige Rüstungsprojekte vorantreiben soll. Mit der engeren Verzahnung von Software, Datenanalyse und Fertigung wollen Boeing und Palantir ihre Position im Verteidigungssektor nachhaltig ausbauen.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Epische Goldpreisrallye
    3 Outperformer mit massivem Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Neuer Impuls für Verteidigung Rüstungsboom durch KI: Palantir-Aktie profitiert von der Boeing-Partnerschaft! Palantir und Boeing starten eine strategische Partnerschaft, um künstliche Intelligenz in Rüstungs- und geheime Militärprojekte zu integrieren.