Lithium Americas explodiert nach möglichem Trump-Einstieg um 90 Prozent

Trump-Vertreter wollen die Bedingungen wegen niedriger Lithiumpreise neu verhandeln und fordern Garantien für die Rückzahlungsfähigkeit. Zudem verlangen sie, dass General Motors (GM), mit 38 Prozent größter Anteilseigner von Lithium Americas, den Abnahmevertrag für das Lithium verbindlich garantiert. GM hatte im Vorjahr 625 Millionen US-Dollar investiert und Zugriff auf die gesamte Produktion der ersten Phase sowie Teile der zweiten Phase für 20 Jahre gesichert.

Die Aktie von Lithium Americas ist nachbörslich um bis zu 88 Prozent gestiegen, nachdem Reuters berichtete, dass die Trump-Regierung eine Beteiligung von bis zu 10 Prozent an dem Unternehmen anstrebt. Hintergrund sind Neuverhandlungen über ein Darlehen des US-Energieministeriums in Höhe von 2,3 Milliarden US-Dollar für das Lithiumprojekt Thacker Pass in Nevada. Das fast drei Milliarden US-Dollar schwere Vorhaben war am Ende von Trumps erster Amtszeit genehmigt worden, der Kredit unter der Biden-Regierung finalisiert.

"Präsident Trump unterstützt dieses Projekt. Er will, dass es erfolgreich ist und auch den Steuerzahlern zugutekommt", sagte ein Regierungsvertreter zu Reuters. "Aber es gibt kein Geld geschenkt."

Thacker Pass gilt als Schlüsselprojekt für eine heimische Lieferkette. Ab 2028 soll die Mine jährlich 40.000 Tonnen Lithiumkarbonat liefern – genug für rund 800.000 Elektroautos. Die gesamte US-Produktion liegt bislang bei weniger als 5.000 Tonnen, während China nicht nur zu den größten Produzenten zählt, sondern auch mehr als drei Viertel des weltweiten Lithiums raffiniert.

Nach Informationen aus den Gesprächen bot Lithium Americas der Regierung Optionen über fünf bis zehn Prozent der Stammaktien sowie Mittel zur Deckung möglicher Gebühren für eine Anpassung des Tilgungsplans an. Zudem drängen Trump-Vertreter laut Insidern darauf, dass GM Teile seiner Kontrolle über das Projekt an Washington abgibt.

GM erklärte, man sei "zuversichtlich, was das Projekt angeht, das die Ziele der Regierung unterstützt", und bezeichnete den Kredit als "notwendigen Bestandteil der Finanzierung, um diese wichtige nationale Ressource zu erschließen". Lithium Americas selbst wollte sich nicht konkret äußern, betonte aber, in aktiven Gesprächen mit dem US-Energieministerium und GM zu stehen.

Mit einem Marktwert von rund 750 Millionen US-Dollar zählt Lithium Americas zu den Unternehmen – darunter Ioneer, Standard Lithium und Exxon Mobil –, die den Aufbau einer US-Lithiumindustrie vorantreiben sollen, um die Abhängigkeit von China zu verringern.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



