BERENBERG stuft Hellofresh auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hellofresh mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Buy" belassen. Der Abschwung im Kochboxen-Geschäft lasse erwartungsgemäß weiter nach, schrieb Trion Reid nach dem zweiten Tag der Berenberg-Konferenz am Dienstag. Die Absatzschwäche bei den Fertiggerichten sei laut Unternehmenschef Dominik Richter unglücklich, allerdings temporär. Angesichts des niedrigen Aktienkurses wolle man sich in der Ausschüttungspolitik auf Rückkäufe konzentrieren./ag/mneVeröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 11:22 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,00 % und einem Kurs von 7,452EUR auf Tradegate (24. September 2025, 10:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Trion Reid

Analysiertes Unternehmen: Hellofresh

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 14

Kursziel alt: 14

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



