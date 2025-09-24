    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHelloFresh AktievorwärtsNachrichten zu HelloFresh
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    BERENBERG stuft Hellofresh auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hellofresh mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Buy" belassen. Der Abschwung im Kochboxen-Geschäft lasse erwartungsgemäß weiter nach, schrieb Trion Reid nach dem zweiten Tag der Berenberg-Konferenz am Dienstag. Die Absatzschwäche bei den Fertiggerichten sei laut Unternehmenschef Dominik Richter unglücklich, allerdings temporär. Angesichts des niedrigen Aktienkurses wolle man sich in der Ausschüttungspolitik auf Rückkäufe konzentrieren./ag/mne

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 11:22 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,00 % und einem Kurs von 7,452EUR auf Tradegate (24. September 2025, 10:34 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Trion Reid
    Analysiertes Unternehmen: Hellofresh
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 14
    Kursziel alt: 14
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 14,00, was eine Steigerung von +88,73% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BERENBERG stuft Hellofresh auf 'Buy' Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hellofresh mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Buy" belassen. Der Abschwung im Kochboxen-Geschäft lasse erwartungsgemäß weiter nach, schrieb Trion Reid nach dem zweiten Tag der Berenberg-Konferenz am …