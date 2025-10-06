    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht

    Tagesausblick: Auftakt Immobilienmesse in München sowie KfZ Neuzulassungen in UK

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Unternehmenstermine

    10:00 Uhr, Großbritannien: KfZ Neuzulassungen 9/25
    Deutschland: Auftakt Immobilienmesse Expo Real

    Konjunkturdaten

    10:30 Uhr, Deutschland: HCOB Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 9/25
    10:30  Uhr, Großbritannien: HCOB Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 9/25
    11:00 Uhr, EU: Einzelhandelsumsatz 8/25


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 06.10.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    09:15Euro ZoneEUREZB-Mitglied De Guindos spricht
    10:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied Lane spricht
    10:30Euro ZoneEURSentix Investorenvertrauen
    11:00Euro ZoneEUREinzelhandelsumsätze (Monat)
    11:00Euro ZoneEURRetail Sales (YoY)
    19:00Euro ZoneEUREZB-Präsidentin Lagarde spricht
    19:30GroßbritannienGBRBoE's Governor Bailey speech
    Webinare

    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    10:30 WebinarWH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
    15:00 WebinarLYNX: Live Trading der US-Börseneröffnung
    15:20 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
    19:45 WebinarLYNX: Primetime Setups – Analyse aktueller Kursbewegungen von Aktien und Co.
