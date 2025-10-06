Ihre wichtigsten Termine
Tagesausblick: Auftakt Immobilienmesse in München sowie KfZ Neuzulassungen in UK
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
10:00 Uhr, Großbritannien: KfZ Neuzulassungen 9/25
Deutschland: Auftakt Immobilienmesse Expo Real
Konjunkturdaten
10:30 Uhr, Deutschland: HCOB Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 9/25
10:30 Uhr, Großbritannien: HCOB Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 9/25
11:00 Uhr, EU: Einzelhandelsumsatz 8/25
Zeit Land Relev. Termin 09:15 EUR EZB-Mitglied De Guindos spricht 10:00 EUR EZB-Mitglied Lane spricht 10:30 EUR Sentix Investorenvertrauen 11:00 EUR Einzelhandelsumsätze (Monat) 11:00 EUR Retail Sales (YoY) 19:00 EUR EZB-Präsidentin Lagarde spricht 19:30 GBR BoE's Governor Bailey speech
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|10:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
|15:00
|Webinar
|LYNX: Live Trading der US-Börseneröffnung
|15:20
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
|19:45
|Webinar
|LYNX: Primetime Setups – Analyse aktueller Kursbewegungen von Aktien und Co.
Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!
Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin