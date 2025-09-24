100-Milliarden-Zeitbombe
Nvidia riskiert mit OpenAI-Deal den größten Tech-Kollaps seit der Dotcom-Blase
Nvidia pumpt 100 Milliarden US-Dollar in OpenAI. Experten warnen vor Kreislauf-Deals und ziehen Parallelen zur Dotcom-Blase. Anleger ignorieren die Gefahr – noch.
- Nvidia investiert 100 Mrd. USD in OpenAI, skeptisch.
- Experten warnen vor Blasenbildung und Kreislauf-Deals.
- Kurzfristig positive Prognosen, langfristige Risiken bleiben.
Drei Jahre nach dem Start des KI-Hypes durch Nvidia und OpenAI vertiefen beide Unternehmen ihre Zusammenarbeit mit einem 100-Milliarden-Dollar-Deal. Nvidia will in OpenAI investieren, um dessen geplanten Ausbau von Rechenzentren mit Nvidia-Chips zu finanzieren. Die Aktie erreichte nach der Ankündigung zunächst ein Rekordhoch, doch der Umfang der Investition löst Zweifel aus.
Analysten wie Stacy Rasgon von Bernstein warnen vor "zirkulären" Finanzierungen: "Diese Maßnahme wird eindeutig 'zirkuläre' Bedenken schüren." Schon seit Beginn des KI-Booms investiert Nvidia in Startups, die anschließend seine teuren Grafikprozessoren kaufen. Dass OpenAI die Chips künftig leasen statt kaufen will, unterstreicht für Kritiker die Intransparenz. Auch Jay Goldberg von Seaport sprach von "blasenartigem Verhalten" und verglich den Deal mit Eltern, die "ihre erste Hypothek mitunterzeichnen".
Andere Beobachter ziehen Parallelen zur Dotcom-Blase. "Ein weiterer Finanzierungsvertrag zwischen Nvidia und Open AI im Bereich der künstlichen Intelligenz lässt mich an Lucent und Nortel denken", schrieb Peter Boockvar von One Point BFG. Damit zieht er direkte Parallelen zur Dotcom-Blase, als Konzerne durch fragwürdige Herstellerfinanzierungen künstlich Wachstum vortäuschten – bis das Kartenhaus zusammenbrach. Auch die Bespoke Investment Group warnte: "Nvidia kauft Anteile an einem Kunden, um sich zukünftige Einnahmen zu sichern."
Trotz der Skepsis sehen viele Analysten kurzfristig Vorteile. Evercore-Experte Mark Lipacis erhöhte seine Umsatzschätzungen für 2026 um 5,5 Milliarden US-Dollar und hob sein Kursziel von 214 auf 225 US-Dollar an. Das Team der Bank of America rechnet sogar mit einer drei- bis fünffachen Rendite, was Umsätze von 300 bis 500 Milliarden US-Dollar bedeuten könnte. Bernstein-Analyst Rasgon betonte, dass die Nachfrage nach Nvidia-Chips derzeit stark sei und kurzfristig keine Gefahr für den Kurs drohe.
Doch erfahrene Investoren warnen vor dem Szenario, dass das Wachstum nur auf Investitionen basiert. Jim Chanos verwies auf die hohen Schätzungen von CEO Jensen Huang zu den Kosten von KI-Fabriken und verglich die Vereinbarung mit Absichtserklärungen aus der Dotcom-Zeit. Boockvar sagte: "Damit dieses ganze gewaltige Experiment ohne große Verluste funktioniert, müssen Open AI und seine Mitbewerber nun enorme Umsätze und Gewinne erzielen."
Auch auf makroökonomischer Ebene zeigt sich die Abhängigkeit: Laut George Saravelos von der Deutschen Bank rettet der KI-Investitionsboom die USA derzeit vor einer Rezession. Nvidia "trägt das Gewicht des US-Wirtschaftswachstums", warnte er, mahnte jedoch, dass die Kapitalausgaben nicht unbegrenzt "parabolisch" steigen können.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion