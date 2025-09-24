    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJenoptik AktievorwärtsNachrichten zu Jenoptik
    BERENBERG stuft JENOPTIK AG auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Jenoptik mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. 2025 sei ein Übergangsjahr für den Technologiekonzern aus Jena, doch Vorstandschef Stefan Traeger sei zuversichtlich, dass das zweite Halbjahr letztlich eine Belebung bringe, schrieb Lasse Stueben nach dem zweiten Tag der Berenberg-Konferenz am Dienstag./ag/tav

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 11:22 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 17,51EUR auf Tradegate (24. September 2025, 10:43 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Lasse Stueben
    Analysiertes Unternehmen: JENOPTIK AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 29
    Kursziel alt: 29
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



