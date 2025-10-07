    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht

    Konjunktur im Blick: Industrieaufträge, Handelsbilanzen und US-Konsum

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Für Sie zusammengefasst
    • Wichtige Termine für den Handelstag im Überblick.
    • Konjunkturdaten: Deutschland, Frankreich, USA relevant.
    • Starten Sie gut vorbereitet in den neuen Handelstag!
    Ihre wichtigsten Termine - Konjunktur im Blick: Industrieaufträge, Handelsbilanzen und US-Konsum
    Foto: pixabay

    Konjunkturdaten

    08:00 Uhr, Deutschland: Auftragseingang Industrie 8/25
    08:45 Uhr, Frankreich: Handels- und Leistungsbilanz 8/25
    14:30 Uhr, USA: Handelsbilanz 8/25
    21:00 Uhr, USA: Konsumentenkredit 8/25

    Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 07.10.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    08:00DeutschlandDEUWerksaufträge n.s.a. (Jahr)
    08:00DeutschlandDEUWerkaufträge s.a. (Monat)
    16:00KanadaCANIvey Einkaufsmanagerindex
    16:00KanadaCANIvey Purchasing Managers Index s.a
    16:00USAUSAFOMC Mitglied Bostic Rede
    16:05USAUSAFed-Mitglied Bowman spricht
    16:30USAUSAFed-Mitglied Miran Rede
    17:30USAUSAFOMC Mitglied Kashkari Rede
    18:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied Nagel spricht
    18:10Euro ZoneEUREZB-Präsidentin Lagarde spricht
    22:05USAUSAFed-Mitglied Miran Rede
    Webinare

    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    08:45 WebinarWH SelfInvest: Wie du DAX Gewinne in den ersten 30 Minuten des Handelstages erzielst
    15:15 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
    16:00 WebinarWH SelfInvest: 💸 Geld sparen beim US-Aktien- und Optionshandel – Jetzt anmelden!
    08.10. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin


