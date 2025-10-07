Ihre wichtigsten Termine
Konjunktur im Blick: Industrieaufträge, Handelsbilanzen und US-Konsum
Gut geplant in den Tag.
- Wichtige Termine für den Handelstag im Überblick.
- Konjunkturdaten: Deutschland, Frankreich, USA relevant.
- Starten Sie gut vorbereitet in den neuen Handelstag!
Report: Epische Goldpreisrallye
Konjunkturdaten
08:00 Uhr, Deutschland: Auftragseingang Industrie 8/25
08:45 Uhr, Frankreich: Handels- und Leistungsbilanz 8/25
14:30 Uhr, USA: Handelsbilanz 8/25
21:00 Uhr, USA: Konsumentenkredit 8/25
Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 07.10.2025
Zeit Land Relev. Termin 08:00 DEU Werksaufträge n.s.a. (Jahr) 08:00 DEU Werkaufträge s.a. (Monat) 16:00 CAN Ivey Einkaufsmanagerindex 16:00 CAN Ivey Purchasing Managers Index s.a 16:00 USA FOMC Mitglied Bostic Rede 16:05 USA Fed-Mitglied Bowman spricht 16:30 USA Fed-Mitglied Miran Rede 17:30 USA FOMC Mitglied Kashkari Rede 18:00 EUR EZB-Mitglied Nagel spricht 18:10 EUR EZB-Präsidentin Lagarde spricht 22:05 USA Fed-Mitglied Miran Rede
