Aktivist Elliott fordert harte Schnitte – droht jetzt der Coca-Cola-Plan?

In einer Präsentation vor Aktionären erklärte der Hedgefonds, der Rückkauf der Abfüllbetriebe sei einst sinnvoll gewesen. Nun sei jedoch der Zeitpunkt gekommen, eine effizientere Franchise-Struktur zu prüfen.

Elliott Investment Management gewinnt laut Reuters bei anderen Investoren von PepsiCo an Unterstützung für seine Forderungen nach Kostensenkungen und einer Abspaltung wachstumsschwacher Marken. Weniger Zuspruch findet bisher die Idee, das Abfüllgeschäft ähnlich wie Coca-Cola auszugliedern.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Coca-Cola!

"Die integrierte Struktur von PBNA (PepsiCo Beverages North America) wurde auf lokaler Ebene von den wieder franchisierten Coca-Cola-Abfüllbetrieben übertroffen, was zu einem schwächeren Preis-Packungs-Management, langsameren regionalen Innovationen und einer schlechteren Umsetzung in den Geschäften geführt hat", warnte Elliott.

Der Fonds argumentiert, dass unabhängige Abfüller stärkere Kontrollmechanismen im Portfoliomanagement ermöglichen würden. Coca-Cola hatte seine weltweiten Abfüllbetriebe bereits ausgegliedert und mit Coca-Cola Enterprises, Coca-Cola Europacific Partners und Coca-Cola FEMSA neue Strukturen geschaffen.

Elliott gab Anfang September eine Beteiligung von vier Milliarden US-Dollar an PepsiCo bekannt und legte einen 75-seitigen Bericht mit Vorschlägen zur Steigerung der Profitabilität vor. PepsiCo betonte gegenüber SeekingAlpha, man stehe in einem aktiven Dialog mit seinen Aktionären und werde die Vorschläge von Elliott sorgfältig prüfen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



