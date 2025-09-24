US-Immobilienmarkt kippt – 2026 droht der Doppelcrash bei Häusern & Aktien

Vier Faktoren könnten den Markt bis 2026 kippen lassen: die Abkühlung der Konjunktur, wachsende finanzielle Belastungen der Verbraucher, die extrem hohen Preise sowie dauerhaft hohe Zinsen. Schon jetzt sinken die Hauspreise in einigen Regionen. Käufer warten ab, in Erwartung weiterer Rückgänge. Damit kehrt sich die frühere Dynamik der Bieterschlachten ins Gegenteil: Verkäufer hoffen überhaupt auf ein Angebot, Vergleichspreise fallen.

Der US-Immobilienmarkt steht nach Einschätzung von Seeking-Alpha-Autor Hawkinvest vor einer gefährlichen Korrektur. Die während der Pandemie durch Niedrigzinsen und massive Konjunkturprogramme ausgelöste Preisexplosion habe ein Blasenniveau erreicht, das weit über den Fundamentaldaten liege. Seit 2020 seien die Immobilienpreise um mehr als 40 Prozent gestiegen, während die Erschwinglichkeit auf ein Rekordtief gesunken ist. Newsweek schrieb dazu: "Der Besitz eines Eigenheims war schon immer Teil des amerikanischen Traums, doch leider ist dies für viele Amerikaner mittlerweile unerreichbar." Laut dem Bericht erwägt Präsident Trump sogar, wegen der Unerschwinglichkeit einen nationalen Notstand auszurufen.

Die Zinssenkung der US-Notenbank Federal Reserve im September zeigt bislang keine Wirkung. Da die Zentralbank nur kurzfristige Sätze steuern kann, bleiben Hypothekenzinsen hoch. Angesichts der US-Staatsverschuldung fordern Investoren ohnehin höhere Renditen. Ohne stark steigende Löhne oder drastisch sinkende Zinsen bliebe laut Analyse nur eine Anpassung der Preise auf das Niveau vor der Pandemie.

Hinzu kommen Schwächesignale vom US-Arbeitsmarkt. Das Bureau of Labor Statistics korrigierte seine Arbeitslosenzahlen für 2025 stark nach oben. Abwärtsdruck auf Jobs und Einkommen könnte den Abschwung verstärken. Warum jetzt kaufen, wenn die Immobilienpreise zu fallen beginnen, fragen sich inzwischen viele potenzielle Käufer. Eine negative Rückkopplung droht: fallende Preise belasten Konsum und Arbeitsplätze, was wiederum den Markt schwächt.

Auch die Verbraucher selbst geraten zunehmend unter Druck. Härtefallentnahmen aus Rentenkonten nehmen zu, Zahlungsausfälle bei Krediten steigen. Da der private Konsum rund 70 Prozent der US-Wirtschaft ausmacht, gilt dies als zentrales Risiko für 2026.

Ein Gegenszenario wäre möglich, falls die Fed langfristige Zinsen deutlich senkt, die Produktivität dank KI steigt und Deregulierung die Gewinne stützt. Doch überwiegen derzeit die Warnsignale. Damit könnte sich die Geschichte wiederholen: Ein Platzen der Immobilienblase würde 2026 nicht nur Hauspreise, sondern auch den Aktienmarkt mit nach unten ziehen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





