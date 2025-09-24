Kursgewinne nach schwachem Ifo-Index

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag nach schwachen Konjunkturdaten aus Deutschland gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte am Vormittag um 0,10 Prozent auf 128,36 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,74 Prozent.

Das vom Ifo-Institut erhobene Geschäftsklima hat sich im September eingetrübt. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt einen leichten Anstieg erwartet. Die Unternehmen bewerten sowohl die aktuelle Lage als auch die Erwartungen schlechter. "Die Hoffnung auf wirtschaftliche Erholung erleidet einen Dämpfer", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest.