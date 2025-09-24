    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future

    Kursgewinne nach schwachem Ifo-Index

    • Anleihekurse steigen nach schwachen Konjunkturdaten.
    • Euro-Bund-Future legt um 0,10 Prozent zu.
    • Ifo-Geschäftsklima zeigt pessimistischen Trend.
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag nach schwachen Konjunkturdaten aus Deutschland gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte am Vormittag um 0,10 Prozent auf 128,36 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,74 Prozent.

    Das vom Ifo-Institut erhobene Geschäftsklima hat sich im September eingetrübt. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt einen leichten Anstieg erwartet. Die Unternehmen bewerten sowohl die aktuelle Lage als auch die Erwartungen schlechter. "Die Hoffnung auf wirtschaftliche Erholung erleidet einen Dämpfer", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

    "Vor allem der starke Rücksetzer der Erwartungskomponente lässt aufhorchen", kommentiert Elmar Volker, Analyst bei der LBBW. "War schon die Aufwärtstendenz in den zurückliegenden Monaten insgesamt nur zögerlich, so lässt die September-Umfrage befürchten, dass die deutsche Wirtschaft mindestens bis zum Jahresende in der Stagnation feststecken wird."

    Die Erwartungen, dass die Europäische Zentralbank (EZB) bald erneut die Leitzinsen senken könnte, sind noch gering. Diese dürften aber nach Einschätzung der Helaba durch die schwachen Ifo-Daten tendenziell gestärkt werden. Dies stützte die Anleihekurse./jsl/jkr/jha/




    dpa-AFX
