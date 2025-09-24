    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGerresheimer AktievorwärtsNachrichten zu Gerresheimer
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    BaFin prüft bei Gerresheimer Geschäftsbericht 2023/24 - Kurs bricht ein

    Für Sie zusammengefasst
    • BaFin prüft Gerresheimer-Konzernabschluss 2023/24.
    • Verdacht auf Verstöße gegen Rechnungslegungsvorschriften.
    • Aktienkurs fiel um rund ein Drittel nach Bekanntwerden.
    BaFin prüft bei Gerresheimer Geschäftsbericht 2023/24 - Kurs bricht ein
    Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Pharma- und Kosmetik-Verpackungshersteller Gerresheimer steht im Visier der BaFin. Die deutsche Finanzaufsichtsbehörde hat am 18. September eine Prüfung des Konzernabschlusses 2023/24 (Ende November) von Gerresheimer und des dazugehörigen Lageberichts eingeleitet, wie es aus einer Erklärung der Behörde am Mittwoch hervorgeht. Es gebe konkrete Hinweise, dass Gerresheimer gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen habe. Gerresheimer habe möglicherweise Umsätze aus einigen Verträgen mit Kunden ausgewiesen, obwohl diese Erlöse noch nicht realisiert gewesen seien. Das Unternehmen will sich laut Angaben einer Sprecherin zeitnah zu den Vorwürfen äußern. An der Börse brachen die Aktien um rund ein Drittel ein./mne/jha/

    Gerresheimer

    -22,34 %
    -0,83 %
    -7,31 %
    -6,29 %
    -56,02 %
    -8,18 %
    -54,91 %
    -32,98 %
    -24,32 %
    ISIN:DE000A0LD6E6WKN:A0LD6E

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Gerresheimer AG!
    Long
    39,96€
    Basispreis
    0,12
    Ask
    × 14,18
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    45,75€
    Basispreis
    1,24
    Ask
    × 12,22
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie

    Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -29,80 % und einem Kurs von 30,10 auf Tradegate (24. September 2025, 10:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um -0,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,31 %.

    Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 1,05 Mrd..

    Gerresheimer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0800 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 66,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Gerresheimer Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 47,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 99,00EUR was eine Bandbreite von +41,14 %/+197,30 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Gerresheimer - A0LD6E - DE000A0LD6E6

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Gerresheimer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BaFin prüft bei Gerresheimer Geschäftsbericht 2023/24 - Kurs bricht ein Der Pharma- und Kosmetik-Verpackungshersteller Gerresheimer steht im Visier der BaFin. Die deutsche Finanzaufsichtsbehörde hat am 18. September eine Prüfung des Konzernabschlusses 2023/24 (Ende November) von Gerresheimer und des dazugehörigen …