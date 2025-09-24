    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWalt Disney AktievorwärtsNachrichten zu Walt Disney
    Kimmel scherzt über Job-Offerte aus Deutschland - von Raab?

    Für Sie zusammengefasst
    • Kimmel spielt auf Jobangebot von Raab an.
    • Raab bot Kimmel an, seine Show zu übernehmen.
    • Kimmel kehrt mit Appell für Meinungsfreiheit zurück.
    Foto: Richard Drew - dpa

    LOS ANGELES (dpa-AFX) - Der US-Entertainer Jimmy Kimmel hat in seiner ersten Show nach seiner Zwangspause wohl auf eine Jobofferte des deutschen Comedians Stefan Raab angespielt. "Der Typ in Deutschland hat mir einen Job angeboten", erzählte Kimmel, eingeleitet von einem Lachen. "Können Sie sich vorstellen, dass dieses Land hier so autoritär geworden ist, dass die Deutschen sagen: Komm zu uns?"

    Zwar nannte Kimmel keinen Namen. Doch erst vor einigen Tagen hatte Raab in einer RTL-Show Kimmel eingeladen und ihm angeboten - wann immer er wolle - seine Show übernehmen zu können. "Hallo Jimmy, das hier geht an dich", hatte Raab während der Sendung auf Englisch gesagt. "Da ich ein großer Fan von dir bin und ein großer Fan von unzensierter Unterhaltung, biete ich dir an, meine Show zu übernehmen, wann immer du willst."

    Kimmel war am Dienstagabend (Ortszeit) nach einer vorläufigen Absetzung seiner Late-Night-Show mit einem Appell für Meinungsfreiheit auf die Bildschirme zurückgekehrt. Die Walt Disney Company, zu der der Sender ABC und die "Jimmy Kimmel Live!"-Show zählen, hatte zuvor mitgeteilt, in den vergangenen Tagen habe es intensive Gespräche mit Kimmel gegeben. Das habe zur Entscheidung geführt, die Show wieder aufzunehmen.

    "Jimmy Kimmel Live!" war in der vergangenen Woche auf unbestimmte Zeit abgesetzt worden. Hintergrund waren Kommentare des Moderators in seiner Sendung in Bezug auf den tödlichen Angriff auf den rechten Aktivisten Charlie Kirk. US-Präsident Donald Trump hatte die vorläufige Absetzung der Show begrüßt - und die Rückkehr Kimmels kritisiert./ddo/DP/stk

    ISIN:US2546871060WKN:855686

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Walt Disney Aktie

    Die Walt Disney Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 95,56 auf Tradegate (24. September 2025, 10:51 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Walt Disney Aktie um -1,80 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,76 %.

    Die Marktkapitalisierung von Walt Disney bezifferte sich zuletzt auf 171,77 Mrd..

    Walt Disney zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8800 %.

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 138,00USD.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
