Kimmel scherzt über Job-Offerte aus Deutschland - von Raab?

LOS ANGELES (dpa-AFX) - Der US-Entertainer Jimmy Kimmel hat in seiner ersten Show nach seiner Zwangspause wohl auf eine Jobofferte des deutschen Comedians Stefan Raab angespielt. "Der Typ in Deutschland hat mir einen Job angeboten", erzählte Kimmel, eingeleitet von einem Lachen. "Können Sie sich vorstellen, dass dieses Land hier so autoritär geworden ist, dass die Deutschen sagen: Komm zu uns?"

Zwar nannte Kimmel keinen Namen. Doch erst vor einigen Tagen hatte Raab in einer RTL-Show Kimmel eingeladen und ihm angeboten - wann immer er wolle - seine Show übernehmen zu können. "Hallo Jimmy, das hier geht an dich", hatte Raab während der Sendung auf Englisch gesagt. "Da ich ein großer Fan von dir bin und ein großer Fan von unzensierter Unterhaltung, biete ich dir an, meine Show zu übernehmen, wann immer du willst."