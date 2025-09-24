Rekordankäufe und herausragende Auktionsresultate in Wiesbaden (FOTO)

Wiesbaden (ots) -



- 3,3 Millionen Euro Gesamtzuschlagsvolumen bei CASPAR in den letzten 12 Monaten

- Versteigerung handsignierter Warhol-Werke und ZERO-Kunst

- Schwesterunternehmen SUPPES ebenfalls auf Erfolgsspur



Das Wiesbadener Unternehmen CASPAR etabliert sich zunehmend als treibende Kraft

im internationalen Kunst- und Antiquitätenhandel. Als Schwestergesellschaft des

traditionsreichen Hauses SUPPES, des größten Edelmetallhändlers in der Region,

verbindet CASPAR klassische Expertise mit einem digitalen, datenbasierten

Vermittlungssystem. Gegründet von Andreas Wander, Marcel Refaey, David Suppes

und Dr. Steffen Heidrich, bietet CASPAR eine Plattform für die weltweite

Vermittlung wertvoller Objekte wie Kunstwerke, Schmuck und Antiquitäten an

renommierte Auktionshäuser - darunter Bonhams, Sotheby's und VAN HAM. In den

vergangenen 12 Monaten konnte das Unternehmen 2.250 Kundenaufträge abwickeln und

so viele Objekte vermitteln wie nie zuvor. Das Ergebnis: ein

Gesamtzuschlagsvolumen in Höhe von 3,3 Millionen Euro. Nach nur drei Jahren gilt

CASPAR als größter Auktionshändler im Rhein-Main-Gebiet.









Das Handelshaus SUPPES bildet zusammen mit CASPAR den perfekten Komplettservice

für Schätze und Antiquitäten aller Art. Während SUPPES individuelle

Verkaufslösungen für Personen mit Schätzen anbietet, übernimmt CASPAR, sobald

ein Objekt auf eine internationale Auktion geht. Kunden profitieren damit von

einem Komplettservice, der Beratung, Bewertung, Marktanalyse und

Auktionseinlieferung aus einer Hand ermöglicht. Für die bestmögliche Veräußerung

und den maximalen Verkaufserlös hat das junge Unternehmen die Datenbank EMMA

entwickelt. Sie basiert auf einem eigens programmierten Verfahren, das für jedes

Objekt das ideale Auktionshaus identifiziert. Dieser sogenannte "CASPAR-Effekt"

hat dem Unternehmen in kürzester Zeit einen hervorragenden Ruf und

kontinuierlich steigende Verkaufszahlen eingebracht.



Andy Warhol, Heinz Mack und Otto Piene



Vor allem im Bereich der Vermarktung hochwertiger Kunst konnte CASPAR in diesem

Jahr überzeugen: Drei handsignierte Werke aus der Andy-Warhol-Reihe "Dollar

Sign" mit einem Gesamtzuschlagsvolumen von 129.000 Euro wurden jüngst über das

Auktionshaus Karl & Faber veräußert. "Der Verkauf dreier Warhol-Arbeiten

unterstreicht unsere gewachsene Kunstexpertise und die Anziehungskraft des

Wiesbadener Unternehmens für Liebhaber bedeutender Kunst des 20. Jahrhunderts.

Diese Vorgänge laufen diskret, aber gezielt über unsere Partnernetzwerke und

werden durch unsere fundierte Beratung begleitet", so David Suppes, Inhaber und

bekanntes Gesicht des ZDF-Erfolgsformats "Bares für Rares". Zu den weiteren

Highlights zählten zuletzt auch erstklassige Arbeiten der ZERO-Künstler Heinz

Mack, Otto Piene und Günther Uecker - exklusiv veräußert über das

Partnerauktionshaus VAN HAM. Die Arbeiten stammen aus dem Nachlass eines

Düsseldorfer Stararchitekten und weisen eine außergewöhnlich dokumentierte

Provenienz auf. So sind mehrere Werke in Werkverzeichnissen gelistet, verfügen

über internationale Ausstellungshistorien - waren zum Beispiel im Hetjens-Museum

in Düsseldorf zu sehen. Diese historische Tiefe verlieh der Auktion ein

besonderes Sammlerinteresse.



Bemerkenswerte Auktionserfolge



Neben der Vermarktung von Werken prominenter Künstler wie Warhol, Mack und

Uecker verzeichnete CASPAR auch eine Reihe weiterer bemerkenswerter

Auktionserfolge - teils mit spektakulären Wertsteigerungen. Dazu gehören

beispielsweise die Uhr "Lange 1" von A. Lange & Söhne mit einem Verkaufserlös in

Höhe von 42.000

Yarrow mit 30.000 Euro oder die Ziertasse Louis-Philippe-Ziertasse von 1840 mit

16.000 Euro - ein Paradebeispiel für enormen Wertzuwachs bei vermeintlich

unauffälligen Objekten aus Privatsammlungen. "Ob Kunst, Uhren, Schmuck oder

Gold

Besonders spannend ist, wenn unscheinbare Objekte sich als wahre Wertschätze

entpuppen", sagt David Suppes.



So wie CASPAR blickt auch das Schwesterunternehmen SUPPES auf ein überaus

erfolgreiches erstes Halbjahr 2025 zurück. Seit der Eröffnung der neuen

Wiesbadener Filiale im Februar 2024 wurden allein in der Paulinenstraße mehr als

7.000 persönliche Beratungstermine gezählt, über 500 davon nur im Mai 2025 - dem

bislang stärksten Monat in der Firmengeschichte.



https://caspar.art/



