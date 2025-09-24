SUPPES und CASPAR auf Erfolgskurs
Rekordankäufe und herausragende Auktionsresultate in Wiesbaden (FOTO)
- 3,3 Millionen Euro Gesamtzuschlagsvolumen bei CASPAR in den letzten 12 Monaten
- Versteigerung handsignierter Warhol-Werke und ZERO-Kunst
- Schwesterunternehmen SUPPES ebenfalls auf Erfolgsspur
Das Wiesbadener Unternehmen CASPAR etabliert sich zunehmend als treibende Kraft
im internationalen Kunst- und Antiquitätenhandel. Als Schwestergesellschaft des
traditionsreichen Hauses SUPPES, des größten Edelmetallhändlers in der Region,
verbindet CASPAR klassische Expertise mit einem digitalen, datenbasierten
Vermittlungssystem. Gegründet von Andreas Wander, Marcel Refaey, David Suppes
und Dr. Steffen Heidrich, bietet CASPAR eine Plattform für die weltweite
Vermittlung wertvoller Objekte wie Kunstwerke, Schmuck und Antiquitäten an
renommierte Auktionshäuser - darunter Bonhams, Sotheby's und VAN HAM. In den
vergangenen 12 Monaten konnte das Unternehmen 2.250 Kundenaufträge abwickeln und
so viele Objekte vermitteln wie nie zuvor. Das Ergebnis: ein
Gesamtzuschlagsvolumen in Höhe von 3,3 Millionen Euro. Nach nur drei Jahren gilt
CASPAR als größter Auktionshändler im Rhein-Main-Gebiet.
Komplettservice, von Beratung bis Veräußerung
Das Handelshaus SUPPES bildet zusammen mit CASPAR den perfekten Komplettservice
für Schätze und Antiquitäten aller Art. Während SUPPES individuelle
Verkaufslösungen für Personen mit Schätzen anbietet, übernimmt CASPAR, sobald
ein Objekt auf eine internationale Auktion geht. Kunden profitieren damit von
einem Komplettservice, der Beratung, Bewertung, Marktanalyse und
Auktionseinlieferung aus einer Hand ermöglicht. Für die bestmögliche Veräußerung
und den maximalen Verkaufserlös hat das junge Unternehmen die Datenbank EMMA
entwickelt. Sie basiert auf einem eigens programmierten Verfahren, das für jedes
Objekt das ideale Auktionshaus identifiziert. Dieser sogenannte "CASPAR-Effekt"
hat dem Unternehmen in kürzester Zeit einen hervorragenden Ruf und
kontinuierlich steigende Verkaufszahlen eingebracht.
Andy Warhol, Heinz Mack und Otto Piene
Vor allem im Bereich der Vermarktung hochwertiger Kunst konnte CASPAR in diesem
Jahr überzeugen: Drei handsignierte Werke aus der Andy-Warhol-Reihe "Dollar
Sign" mit einem Gesamtzuschlagsvolumen von 129.000 Euro wurden jüngst über das
Auktionshaus Karl & Faber veräußert. "Der Verkauf dreier Warhol-Arbeiten
unterstreicht unsere gewachsene Kunstexpertise und die Anziehungskraft des
Wiesbadener Unternehmens für Liebhaber bedeutender Kunst des 20. Jahrhunderts.
Diese Vorgänge laufen diskret, aber gezielt über unsere Partnernetzwerke und
werden durch unsere fundierte Beratung begleitet", so David Suppes, Inhaber und
bekanntes Gesicht des ZDF-Erfolgsformats "Bares für Rares". Zu den weiteren
Highlights zählten zuletzt auch erstklassige Arbeiten der ZERO-Künstler Heinz
Mack, Otto Piene und Günther Uecker - exklusiv veräußert über das
Partnerauktionshaus VAN HAM. Die Arbeiten stammen aus dem Nachlass eines
Düsseldorfer Stararchitekten und weisen eine außergewöhnlich dokumentierte
Provenienz auf. So sind mehrere Werke in Werkverzeichnissen gelistet, verfügen
über internationale Ausstellungshistorien - waren zum Beispiel im Hetjens-Museum
in Düsseldorf zu sehen. Diese historische Tiefe verlieh der Auktion ein
besonderes Sammlerinteresse.
Bemerkenswerte Auktionserfolge
Neben der Vermarktung von Werken prominenter Künstler wie Warhol, Mack und
Uecker verzeichnete CASPAR auch eine Reihe weiterer bemerkenswerter
Auktionserfolge - teils mit spektakulären Wertsteigerungen. Dazu gehören
beispielsweise die Uhr "Lange 1" von A. Lange & Söhne mit einem Verkaufserlös in
Höhe von 42.000 Schweizer Franken, das Werk "A Bear Walks into a Bar" von David
Yarrow mit 30.000 Euro oder die Ziertasse Louis-Philippe-Ziertasse von 1840 mit
16.000 Euro - ein Paradebeispiel für enormen Wertzuwachs bei vermeintlich
unauffälligen Objekten aus Privatsammlungen. "Ob Kunst, Uhren, Schmuck oder Gold
- unser Spektrum ist so breit wie die Geschichten, die unsere Kunden mitbringen.
Besonders spannend ist, wenn unscheinbare Objekte sich als wahre Wertschätze
entpuppen", sagt David Suppes.
So wie CASPAR blickt auch das Schwesterunternehmen SUPPES auf ein überaus
erfolgreiches erstes Halbjahr 2025 zurück. Seit der Eröffnung der neuen
Wiesbadener Filiale im Februar 2024 wurden allein in der Paulinenstraße mehr als
7.000 persönliche Beratungstermine gezählt, über 500 davon nur im Mai 2025 - dem
bislang stärksten Monat in der Firmengeschichte.
https://caspar.art/
Pressekontakt:
Deutscher Pressestern
Florian Hirt / Svenja Karolczak
Bierstadter Str. 9 a
65189 Wiesbaden
T. +49 611 395395
mailto:f.hirt@dps-news.de / mailto:s.karolczak@dps-news.de
