    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSotheby's (A) AktievorwärtsNachrichten zu Sotheby's (A)

    SUPPES und CASPAR auf Erfolgskurs

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rekordankäufe und herausragende Auktionsresultate in Wiesbaden (FOTO)

    Wiesbaden (ots) -

    - 3,3 Millionen Euro Gesamtzuschlagsvolumen bei CASPAR in den letzten 12 Monaten
    - Versteigerung handsignierter Warhol-Werke und ZERO-Kunst
    - Schwesterunternehmen SUPPES ebenfalls auf Erfolgsspur

    Das Wiesbadener Unternehmen CASPAR etabliert sich zunehmend als treibende Kraft
    im internationalen Kunst- und Antiquitätenhandel. Als Schwestergesellschaft des
    traditionsreichen Hauses SUPPES, des größten Edelmetallhändlers in der Region,
    verbindet CASPAR klassische Expertise mit einem digitalen, datenbasierten
    Vermittlungssystem. Gegründet von Andreas Wander, Marcel Refaey, David Suppes
    und Dr. Steffen Heidrich, bietet CASPAR eine Plattform für die weltweite
    Vermittlung wertvoller Objekte wie Kunstwerke, Schmuck und Antiquitäten an
    renommierte Auktionshäuser - darunter Bonhams, Sotheby's und VAN HAM. In den
    vergangenen 12 Monaten konnte das Unternehmen 2.250 Kundenaufträge abwickeln und
    so viele Objekte vermitteln wie nie zuvor. Das Ergebnis: ein
    Gesamtzuschlagsvolumen in Höhe von 3,3 Millionen Euro. Nach nur drei Jahren gilt
    CASPAR als größter Auktionshändler im Rhein-Main-Gebiet.

    Komplettservice, von Beratung bis Veräußerung

    Das Handelshaus SUPPES bildet zusammen mit CASPAR den perfekten Komplettservice
    für Schätze und Antiquitäten aller Art. Während SUPPES individuelle
    Verkaufslösungen für Personen mit Schätzen anbietet, übernimmt CASPAR, sobald
    ein Objekt auf eine internationale Auktion geht. Kunden profitieren damit von
    einem Komplettservice, der Beratung, Bewertung, Marktanalyse und
    Auktionseinlieferung aus einer Hand ermöglicht. Für die bestmögliche Veräußerung
    und den maximalen Verkaufserlös hat das junge Unternehmen die Datenbank EMMA
    entwickelt. Sie basiert auf einem eigens programmierten Verfahren, das für jedes
    Objekt das ideale Auktionshaus identifiziert. Dieser sogenannte "CASPAR-Effekt"
    hat dem Unternehmen in kürzester Zeit einen hervorragenden Ruf und
    kontinuierlich steigende Verkaufszahlen eingebracht.

    Andy Warhol, Heinz Mack und Otto Piene

    Vor allem im Bereich der Vermarktung hochwertiger Kunst konnte CASPAR in diesem
    Jahr überzeugen: Drei handsignierte Werke aus der Andy-Warhol-Reihe "Dollar
    Sign" mit einem Gesamtzuschlagsvolumen von 129.000 Euro wurden jüngst über das
    Auktionshaus Karl & Faber veräußert. "Der Verkauf dreier Warhol-Arbeiten
    unterstreicht unsere gewachsene Kunstexpertise und die Anziehungskraft des
    Wiesbadener Unternehmens für Liebhaber bedeutender Kunst des 20. Jahrhunderts.
    Diese Vorgänge laufen diskret, aber gezielt über unsere Partnernetzwerke und
    werden durch unsere fundierte Beratung begleitet", so David Suppes, Inhaber und
    bekanntes Gesicht des ZDF-Erfolgsformats "Bares für Rares". Zu den weiteren
    Highlights zählten zuletzt auch erstklassige Arbeiten der ZERO-Künstler Heinz
    Mack, Otto Piene und Günther Uecker - exklusiv veräußert über das
    Partnerauktionshaus VAN HAM. Die Arbeiten stammen aus dem Nachlass eines
    Düsseldorfer Stararchitekten und weisen eine außergewöhnlich dokumentierte
    Provenienz auf. So sind mehrere Werke in Werkverzeichnissen gelistet, verfügen
    über internationale Ausstellungshistorien - waren zum Beispiel im Hetjens-Museum
    in Düsseldorf zu sehen. Diese historische Tiefe verlieh der Auktion ein
    besonderes Sammlerinteresse.

    Bemerkenswerte Auktionserfolge

    Neben der Vermarktung von Werken prominenter Künstler wie Warhol, Mack und
    Uecker verzeichnete CASPAR auch eine Reihe weiterer bemerkenswerter
    Auktionserfolge - teils mit spektakulären Wertsteigerungen. Dazu gehören
    beispielsweise die Uhr "Lange 1" von A. Lange & Söhne mit einem Verkaufserlös in
    Höhe von 42.000 Schweizer Franken, das Werk "A Bear Walks into a Bar" von David
    Yarrow mit 30.000 Euro oder die Ziertasse Louis-Philippe-Ziertasse von 1840 mit
    16.000 Euro - ein Paradebeispiel für enormen Wertzuwachs bei vermeintlich
    unauffälligen Objekten aus Privatsammlungen. "Ob Kunst, Uhren, Schmuck oder Gold
    - unser Spektrum ist so breit wie die Geschichten, die unsere Kunden mitbringen.
    Besonders spannend ist, wenn unscheinbare Objekte sich als wahre Wertschätze
    entpuppen", sagt David Suppes.

    So wie CASPAR blickt auch das Schwesterunternehmen SUPPES auf ein überaus
    erfolgreiches erstes Halbjahr 2025 zurück. Seit der Eröffnung der neuen
    Wiesbadener Filiale im Februar 2024 wurden allein in der Paulinenstraße mehr als
    7.000 persönliche Beratungstermine gezählt, über 500 davon nur im Mai 2025 - dem
    bislang stärksten Monat in der Firmengeschichte.

    https://caspar.art/

    Pressekontakt:

    Pressekontakt:
    Deutscher Pressestern
    Florian Hirt / Svenja Karolczak
    Bierstadter Str. 9 a
    65189 Wiesbaden
    T. +49 611 395395
    mailto:f.hirt@dps-news.de / mailto:s.karolczak@dps-news.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181029/6124067
    OTS: CASPAR




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    SUPPES und CASPAR auf Erfolgskurs Rekordankäufe und herausragende Auktionsresultate in Wiesbaden (FOTO) - 3,3 Millionen Euro Gesamtzuschlagsvolumen bei CASPAR in den letzten 12 Monaten - Versteigerung handsignierter Warhol-Werke und ZERO-Kunst - Schwesterunternehmen SUPPES ebenfalls auf Erfolgsspur Das Wiesbadener Unternehmen CASPAR etabliert sich …