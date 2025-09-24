Deutsche Wirtschaft im Stimmungstief – "überraschend starker Rückgang"

Vor allem die Industrie bleibt ein Sorgenkind. Im Verarbeitenden Gewerbe wurden die laufenden Geschäfte schwächer bewertet, während gleichzeitig die Sorgen über die künftige Entwicklung zunahmen. Besonders die rückläufigen Auftragseingänge belasten die Unternehmen. Der kurze Optimismus der Investitionsgüterproduzenten im August erwies sich als Strohfeuer.

Die deutsche Konjunktur kommt nicht aus dem Tief heraus. Der ifo-Geschäftsklimaindex, der wichtigste Frühindikator für die wirtschaftliche Lage, ist im September erneut gefallen – von 88,9 Punkten im Vormonat auf nun 87,7 Punkte. Damit signalisiert das Barometer eine spürbare Eintrübung der Unternehmensstimmung. Sowohl die Einschätzung der aktuellen Geschäftslage als auch die Erwartungen für die kommenden Monate haben sich verschlechtert. Die Hoffnung auf eine baldige Erholung der deutschen Wirtschaft hat damit einen herben Dämpfer erhalten.

Auch im Dienstleistungssektor hat sich das Bild deutlich verschlechtert. Der Stimmungsindikator fiel auf den niedrigsten Stand seit Februar. Neben schwächeren Lagebeurteilungen trübten sich vor allem die Erwartungen ein. Insbesondere Transport- und Logistikfirmen klagen über sinkende Nachfrage und höhere Kosten.

Im Handel zeigt sich ein gemischtes Bild: Während der Einzelhandel von leicht verbesserten Lageeinschätzungen profitierte und der Index hier sogar zulegte, sorgte die wachsende Unsicherheit im Großhandel für einen Rückgang.

Einziger Lichtblick bleibt das Bauhauptgewerbe. Nach Monaten der Zurückhaltung hellte sich die Stimmung auf. Sowohl die Einschätzung der laufenden Projekte als auch die Erwartungen für die kommenden Monate haben sich verbessert – wenn auch auf niedrigem Niveau.

Chefvolkswirt Robin Winkler von der Deutschen Bank, ordnet ein: "Der überraschend starke Rückgang des ifo-Geschäftsklimaindex im September dämpft die Hoffnung auf eine zügige Konjunkturerholung. Insbesondere die Konjunkturerwartungen haben den kleinen Höhenflug der Sommermonate wieder eingebüßt. Immerhin zeigte sich gestern der Einkaufsmanagerindex für September etwas verbessert. Die deutsche Wirtschaft wächst wieder – aber nur schwach."

DAX startet verhalten

Der deutsche Leitindex startet verhalten in den heutigen Handelstag. Im späten Mittwochvormittag notiert er leicht im Minus bei rund 23.582 Punkten.

Am Morgen führt Rheinmetall den DAX mit einem Kursplus von bis zu 2,5 Prozent an. Auch Hensoldt legte als Rüstungszulieferer um bis zu fünf Prozent zu, während Renk mit mehr als drei Prozent im Plus notierte.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



