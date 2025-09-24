"Risikomanagement delegieren mit System". Jetzt reinhören

Neue Folge von Tech & Tacheles
Nürnberg (ots) - Verantwortung lässt sich nicht outsourcen! Mit dieser klaren
Botschaft startet die achte Folge von Tech & Tacheles. Uli Dörsam (Manager
Informationssicherheit & IT-Risiken sowie Datenschutzbeauftragter, Helaba
Invest) und Carsten Fritz (Product Owner Managed Application Service, Sopra
Financial Technology) diskutieren, wie Banken operative Tätigkeiten auslagern
können, ohne ihre Verantwortung aus den Händen zu geben.
Im Zentrum der neuen Folge steht das Spannungsfeld zwischen Pflicht und
Vertrauen: Banken müssen Risiken selbst steuern, können aber operative Aufgaben
an Partner auslagern. Was wie ein Widerspruch klingt, wird in der Diskussion
schnell zu einer Frage der richtigen Balance.
Verantwortung bleibt, Vertrauen ist Pflicht
Das Risikomanagement bleibt in der Verantwortung der Banken. Uli Dörsam macht
klar: "Risikomanagement darf ich nicht auslagern, kann ich nicht auslagern. Ich
muss meine Risiken steuern". Carsten Fritz bringt die Dienstleister-Perspektive
ein: "Die Verantwortung, die ich übernehme, die bleibt immer. Wichtig ist, diese
Verantwortung beim Outsourcing gut zu definieren - sonst entsteht ein Vakuum in
der Mitte".
Tools und Spielregeln
Tools und Service Level Agreements können unterstützen. Entscheidend bleibt
aber, wie Banken und Partner Verantwortung und Aufgaben verteilen. Fritz betont:
"Wenn ich das richtige Tool auswähle, kann es mir jede Menge Arbeit abnehmen und
das Ergebnis leichter machen". Dörsam hält dagegen: "Nur die nackte Auswahl
eines Tools werden wir nicht dazu nutzen können, um Risiken zu reduzieren. Erst
die Einführung und Nutzung schaffen Transparenz". Fritz ergänzt: "Ein Tool ist
nicht einfach nur eine schöne Oberfläche. Es geht darum, das gesamte
Informationsuniversum systematisch zu steuern".
Auch bei Service Level Agreements wird deutlich: Es geht nicht nur um Technik,
sondern um Erwartungen und Zusammenarbeit. Fritz bringt es auf den Punkt: "SLAs
sind die Grundlage. Wir müssen uns einig sein: Welche Verfügbarkeit erwarten
wir, brauchen wir 24/7 - und was heißt das für Preis und Leistung?"
Kommunikation als Schlüssel
Am Ende der Diskussion zieht Fritz ein klares Fazit: "Kommunikation ist
entscheidend - zu klären, welche Aufgaben abgegeben werden und welche
Verantwortung bleibt. Das ist die Basis für guten Service".
Ein Format mit Haltung
"Tech & Tacheles" richtet sich an Entscheiderinnen und Entscheider von
Finanzdienstleistern. In jeder Folge ziehen die Gäste Karten mit provokanten
Thesen aus einer "Blackbox", beziehen Position und diskutieren offen und
fachlich fundiert. Moderiert wird der Podcast von Birgit Hass
(https://www.linkedin.com/in/birgit-hass/) , Senior Marketing Managerin bei
Sopra Financial Technology.
Jetzt reinhören
Die neue Folge von Tech & Tacheles "Risikomanagement delegieren mit System" ist
ab sofort online. Jetzt reinhören - auf Spotify, Apple Podcasts oder unter:
https://www.sopra-financial-technology.com/podcast
Über den Podcast
"Tech & Tacheles" ist der Podcast von Sopra Financial Technology für die
Finanzbranche. Externe und interne Expertinnen und Experten sprechen über IT,
Technologie und Banking - klar, meinungsstark und fundiert. Ohne Buzzwords, mit
Haltung. Mehr Infos zu Tech & Tacheles finden Interessierte hier:
https://www.sopra-financial-technology.com/de-de/insights/podcast
Über Sopra Financial Technology:
Sopra Financial Technology GmbH bietet einen regulatorisch konformen Betrieb von
modularen, skalierbaren und anpassbaren Applikationen in der
Finanzdienstleistungsbranche. Das Unternehmen verbindet traditionelle
Legacy-Systeme mit innovativen Produkten und Services unter Einbeziehung
moderner Cloud-Lösungen in einem hochperformanten Betrieb und in sicherer
Umgebung. Mit etwa 300 Mitarbeitenden und Hauptsitz in Nürnberg zeichnet sich
das Unternehmen durch Expertise in Bankwesen, Regulatorik, Lösungsorientierung
und Projektmanagement aus. 1983 als Sparda-Datenverarbeitung eG gegründet, ist
die Sopra Financial Technology GmbH seit 2019 Teil der Sopra Steria Group mit
mehr als 50.000 Mitarbeitenden in rund 30 Ländern.
Pressekontakt:
Sopra Financial Technology GmbH
Birgit Hass
Frankenstraße 146, 90461 Nürnberg
Telefon: +49 911 9291-0
E-Mail: mailto:communications@sopra-ft.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180161/6124083
OTS: Sopra Financial Technology
