    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSpotify Technology AktievorwärtsNachrichten zu Spotify Technology

    Neue Folge von Tech & Tacheles

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    "Risikomanagement delegieren mit System". Jetzt reinhören

    Nürnberg (ots) - Verantwortung lässt sich nicht outsourcen! Mit dieser klaren
    Botschaft startet die achte Folge von Tech & Tacheles. Uli Dörsam (Manager
    Informationssicherheit & IT-Risiken sowie Datenschutzbeauftragter, Helaba
    Invest) und Carsten Fritz (Product Owner Managed Application Service, Sopra
    Financial Technology) diskutieren, wie Banken operative Tätigkeiten auslagern
    können, ohne ihre Verantwortung aus den Händen zu geben.

    Im Zentrum der neuen Folge steht das Spannungsfeld zwischen Pflicht und
    Vertrauen: Banken müssen Risiken selbst steuern, können aber operative Aufgaben
    an Partner auslagern. Was wie ein Widerspruch klingt, wird in der Diskussion
    schnell zu einer Frage der richtigen Balance.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Spotify Technology!
    Long
    668,79€
    Basispreis
    4,90
    Ask
    × 12,53
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    774,87€
    Basispreis
    4,96
    Ask
    × 12,47
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Verantwortung bleibt, Vertrauen ist Pflicht

    Das Risikomanagement bleibt in der Verantwortung der Banken. Uli Dörsam macht
    klar: "Risikomanagement darf ich nicht auslagern, kann ich nicht auslagern. Ich
    muss meine Risiken steuern". Carsten Fritz bringt die Dienstleister-Perspektive
    ein: "Die Verantwortung, die ich übernehme, die bleibt immer. Wichtig ist, diese
    Verantwortung beim Outsourcing gut zu definieren - sonst entsteht ein Vakuum in
    der Mitte".

    Tools und Spielregeln

    Tools und Service Level Agreements können unterstützen. Entscheidend bleibt
    aber, wie Banken und Partner Verantwortung und Aufgaben verteilen. Fritz betont:
    "Wenn ich das richtige Tool auswähle, kann es mir jede Menge Arbeit abnehmen und
    das Ergebnis leichter machen". Dörsam hält dagegen: "Nur die nackte Auswahl
    eines Tools werden wir nicht dazu nutzen können, um Risiken zu reduzieren. Erst
    die Einführung und Nutzung schaffen Transparenz". Fritz ergänzt: "Ein Tool ist
    nicht einfach nur eine schöne Oberfläche. Es geht darum, das gesamte
    Informationsuniversum systematisch zu steuern".

    Auch bei Service Level Agreements wird deutlich: Es geht nicht nur um Technik,
    sondern um Erwartungen und Zusammenarbeit. Fritz bringt es auf den Punkt: "SLAs
    sind die Grundlage. Wir müssen uns einig sein: Welche Verfügbarkeit erwarten
    wir, brauchen wir 24/7 - und was heißt das für Preis und Leistung?"

    Kommunikation als Schlüssel

    Am Ende der Diskussion zieht Fritz ein klares Fazit: "Kommunikation ist
    entscheidend - zu klären, welche Aufgaben abgegeben werden und welche
    Verantwortung bleibt. Das ist die Basis für guten Service".

    Ein Format mit Haltung

    "Tech & Tacheles" richtet sich an Entscheiderinnen und Entscheider von
    Finanzdienstleistern. In jeder Folge ziehen die Gäste Karten mit provokanten
    Thesen aus einer "Blackbox", beziehen Position und diskutieren offen und
    fachlich fundiert. Moderiert wird der Podcast von Birgit Hass
    (https://www.linkedin.com/in/birgit-hass/) , Senior Marketing Managerin bei
    Sopra Financial Technology.

    Jetzt reinhören

    Die neue Folge von Tech & Tacheles "Risikomanagement delegieren mit System" ist
    ab sofort online. Jetzt reinhören - auf Spotify, Apple Podcasts oder unter:
    https://www.sopra-financial-technology.com/podcast

    Über den Podcast

    "Tech & Tacheles" ist der Podcast von Sopra Financial Technology für die
    Finanzbranche. Externe und interne Expertinnen und Experten sprechen über IT,
    Technologie und Banking - klar, meinungsstark und fundiert. Ohne Buzzwords, mit
    Haltung. Mehr Infos zu Tech & Tacheles finden Interessierte hier:
    https://www.sopra-financial-technology.com/de-de/insights/podcast

    Über Sopra Financial Technology:

    Sopra Financial Technology GmbH bietet einen regulatorisch konformen Betrieb von
    modularen, skalierbaren und anpassbaren Applikationen in der
    Finanzdienstleistungsbranche. Das Unternehmen verbindet traditionelle
    Legacy-Systeme mit innovativen Produkten und Services unter Einbeziehung
    moderner Cloud-Lösungen in einem hochperformanten Betrieb und in sicherer
    Umgebung. Mit etwa 300 Mitarbeitenden und Hauptsitz in Nürnberg zeichnet sich
    das Unternehmen durch Expertise in Bankwesen, Regulatorik, Lösungsorientierung
    und Projektmanagement aus. 1983 als Sparda-Datenverarbeitung eG gegründet, ist
    die Sopra Financial Technology GmbH seit 2019 Teil der Sopra Steria Group mit
    mehr als 50.000 Mitarbeitenden in rund 30 Ländern.

    Pressekontakt:

    Sopra Financial Technology GmbH
    Birgit Hass
    Frankenstraße 146, 90461 Nürnberg
    Telefon: +49 911 9291-0
    E-Mail: mailto:communications@sopra-ft.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180161/6124083
    OTS: Sopra Financial Technology


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Spotify Technology - A2JEGN - LU1778762911

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Spotify Technology. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Neue Folge von Tech & Tacheles "Risikomanagement delegieren mit System". Jetzt reinhören Verantwortung lässt sich nicht outsourcen! Mit dieser klaren Botschaft startet die achte Folge von Tech & Tacheles. Uli Dörsam (Manager Informationssicherheit & IT-Risiken sowie Datenschutzbeauftragter, Helaba Invest) und Carsten Fritz (Product …