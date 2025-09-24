"Risikomanagement delegieren mit System". Jetzt reinhören

Nürnberg (ots) - Verantwortung lässt sich nicht outsourcen! Mit dieser klaren

Botschaft startet die achte Folge von Tech & Tacheles. Uli Dörsam (Manager

Informationssicherheit & IT-Risiken sowie Datenschutzbeauftragter, Helaba

Invest) und Carsten Fritz (Product Owner Managed Application Service, Sopra

Financial Technology) diskutieren, wie Banken operative Tätigkeiten auslagern

können, ohne ihre Verantwortung aus den Händen zu geben.



Im Zentrum der neuen Folge steht das Spannungsfeld zwischen Pflicht und

Vertrauen: Banken müssen Risiken selbst steuern, können aber operative Aufgaben

an Partner auslagern. Was wie ein Widerspruch klingt, wird in der Diskussion

schnell zu einer Frage der richtigen Balance.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Spotify Technology! Long 668,79€ 4,90 × 12,53 Zum Produkt Short 774,87€ 4,96 × 12,47 Zum Produkt