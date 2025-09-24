    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    THE WORLD'S 50 BEST BARS STELLT DIE LISTE DER BARS VON 51-100 VOR

    London (ots/PRNewswire) - Zwei Wochen vor der Bekanntgabe der The World's 50
    Best Bars 2025, gesponsert von Perrier, wurden zum neunten Mal die Bars No.51
    bis No.100 bekannt gegeben. Die jährliche Liste wird durch die Abstimmung von
    mehr als 800 unabhängigen Experten erstellt, darunter Barkeeper, Ausbilder und
    Getränkejournalisten.

    - Die Liste 51-100 umfasst Bars in 34 verschiedenen Städten der Welt
    - Es gibt 16 neue Einträge auf der Liste, von São Paulo und San Francisco bis
    Barcelona und Neu-Delhi
    - Zwei Städte sind zum ersten Mal dabei: Taichung und Medellín
    - Die USA führt mit acht Bars aus Chicago, Los Angeles, Miami, New York und San
    Francisco
    - Europa führt die Liste mit 15 Bars an
    - Die Liste 51-100 umfasst 12 Bars in Asien

    Die 17. Ausgabe der The World's 50 Best Bars 2025 kehrt nach Asien zurück und
    versammelt die globale Getränkeindustrie in Hongkong, um die besten
    Cocktail-Erlebnisse weltweit zu feiern. Mit der Liste 51-100 rückt 50 Best
    weiterhin eine noch größere Auswahl bemerkenswerter Bars und Cocktail-Lokale ins
    Rampenlicht und verstärkt damit seine Anerkennung von Spitzenleistungen auf
    globaler Ebene.

    Zu den Neuzugängen für 2025 gehören Bar Mauro (No.54) in Mexiko-Stadt, Schmuck
    (No.59) in New York, Exímia (No.61) in São Paulo, True Laurel (No.64), Gokan
    (No.70) in Hongkong, Vender (No.74) in Taichung, Three Sheets Soho (No.80) in
    London, Mamba Negra (No.81) und Bar Carmen (No.100) in Medellín, Victor Audio
    Bar (No.87) in Buenos Aires, Dry Wave Cocktail Studio (No.88) und Opium (No.92)
    in Bangkok, Foco (No.89) in Barcelona, Mírate (No.93) in Los Angeles, Lair
    (No.96) in New Delhi und Gucci Giardino (No.99) in Florenz.

    Die vollständige Liste kann hier (https://bit.ly/W50BB25ExtendedList) eingesehen
    werden.

    Emma Sleight, Leiter der Abteilung Inhalt bei The World's 50 Best Bars, sagt:
    "Die erweiterte 51-100 Liste ist eine weitere Gelegenheit, die Leidenschaft,
    Kreativität und Weltklasse-Gastfreundschaft zu feiern, die die Besten der
    Branche auszeichnen. Heute stoßen wir auf jene Lokale an, die sich besonders
    hervorgetan haben, gratulieren den unglaublichen Teams, deren harte Arbeit ihren
    Bars einen Platz auf dieser prestigeträchtigen Liste eingebracht hat, und
    hoffen, dass dies mehr Menschen dazu animiert, ihr nächstes Lieblingslokal zu
    entdecken."

    Die The World's 50 Best Bars 2025 werden am 8. Oktober 2025 um 20:00 Uhr
    Hongkong-Zeit live auf dem YouTube-Kanal von 50 Best hier
    (https://www.youtube.com/live/vT9UHJubwoY) übertragen.

