    Herbstzauber in den Leading Spa Resorts

    13 Ziele, die Ihre Wellness-Reise veredeln

    Villach (ots) - Der Herbst ist die beste Zeit zum Abschalten und um in die
    leuchtenden Farben einzutauchen. Wir verraten Ihnen, wo genau Sie das tun
    können.

    Orange Wälder, duftendes Moos und würzige Speisen - der Herbst ruft. Nach dem
    aktiven Sommer und vor dem Weihnachtsstress ist die beste Zeit, um zur Ruhe zu
    kommen. Das finden auch die Leading Spa Resorts, die eigens für den goldenen
    Herbst 13 exklusive Pakete zusammengestellt haben. Die 4- bis
    5-Sterne-Superior-Hotels verstehen es, Sie nach den hohen
    Leading-Spa-Qualitätsstandards zu verwöhnen. Leading Spa vergibt einmal jährlich
    einen Award an ausgezeichnete Häuser in sechs europäischen Ländern. Wer zu
    diesem anspruchsvollen Zusammenschluss gehört, versteht Erholung als
    ganzheitliches Konzept und setzt dieses im Spa und im Ambiente, im kulinarischen
    Angebot und in der herzlichen Gastfreundschaft um. Überzeugen Sie sich selbst
    und genießen Sie eine goldene Auszeit.

    Norden oder Süden? Ostsee oder Bayern?

    Wenn Sie vom Sommer noch nicht genug haben, verlängern Sie ihn einfach im Hotel
    Sommer (https://www.hotel-sommer.de/?utm_source=Leading_SPA&utm_medium=Leading_S
    PA&utm_campaign=Portaleintrag%20DE) in Füssen im Allgäu. Hier verschönert Ihnen
    die Wellness-Auszeit (https://www.hotel-sommer.de/zimmer-angebote/angebote/welln
    ess-auszeit?mtm_campaign=HERBST_LeadingSpa) den Übergang in den Herbst mit fünf
    Übernachtungen, Fünf-Gänge-Abendmenü, Begrüßungsdrink und Massagegutschein ab ?
    888,- pro Person. Sie wohnen direkt am Forggensee und nur einen Steinwurf von
    historischen Schätzen entfernt, darunter das Schloss Neuschwanstein und die
    romantische Altstadt von Füssen.

    Stimmen Sie sich im Panoramahotel Oberjoch (https://www.panoramahotel-oberjoch.d
    e/?utm_source=Leading_SPA&utm_medium=Leading_SPA&utm_campaign=Portaleintrag%20DE
    ) auf den Herbst ein und probieren Sie die Schnuppertage aus: Diese
    Erholungsauszeit beinhaltet zwei Übernachtungen mit entspannender
    Kopf-Nackenmassage und einem Sektcocktail zur Begrüßung. Die Schnuppertage (http
    s://www.panoramahotel-oberjoch.de/zimmer/angebote/schnuppertage?mtm_campaign=HER
    BST_LeadingSpa) sind im Herbst ab ? 465,- pro Person buchbar. Oberjoch ist
    Deutschlands höchstgelegenes Bergdorf - genießen Sie edle Wohlfühlmomente, klare
    Bergluft und Wellness mit Gipfelblick.

    Weil Bayern im Herbst so malerisch schön ist, bleiben wir noch ein bisschen: Das
    Parkhotel (https://www.das-parkhotel.com/?utm_source=Leading_SPA&utm_medium=Lead
    ing_SPA&utm_campaign=Portaleintrag%20DE) in Wörishofen hat für Ihren
    Wellnessurlaub im Oktober ein echtes Schmankerl vorbereitet. Vom 1. bis 31.
    Oktober laden wir Sie zum Törggelen ein und zaubern authentische Südtiroler
    RSS-Feed abonnieren

