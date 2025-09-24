13 Ziele, die Ihre Wellness-Reise veredeln

Villach (ots) - Der Herbst ist die beste Zeit zum Abschalten und um in die

leuchtenden Farben einzutauchen. Wir verraten Ihnen, wo genau Sie das tun

können.



Orange Wälder, duftendes Moos und würzige Speisen - der Herbst ruft. Nach dem

aktiven Sommer und vor dem Weihnachtsstress ist die beste Zeit, um zur Ruhe zu

kommen. Das finden auch die Leading Spa Resorts, die eigens für den goldenen

Herbst 13 exklusive Pakete zusammengestellt haben. Die 4- bis

5-Sterne-Superior-Hotels verstehen es, Sie nach den hohen

Leading-Spa-Qualitätsstandards zu verwöhnen. Leading Spa vergibt einmal jährlich

einen Award an ausgezeichnete Häuser in sechs europäischen Ländern. Wer zu

diesem anspruchsvollen Zusammenschluss gehört, versteht Erholung als

ganzheitliches Konzept und setzt dieses im Spa und im Ambiente, im kulinarischen

Angebot und in der herzlichen Gastfreundschaft um. Überzeugen Sie sich selbst

und genießen Sie eine goldene Auszeit.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Bayer AG! Long 25,68€ 1,86 × 14,98 Zum Produkt Short 29,00€ 1,89 × 14,34 Zum Produkt