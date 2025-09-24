Herbstzauber in den Leading Spa Resorts
13 Ziele, die Ihre Wellness-Reise veredeln
Villach (ots) - Der Herbst ist die beste Zeit zum Abschalten und um in die
leuchtenden Farben einzutauchen. Wir verraten Ihnen, wo genau Sie das tun
können.
Orange Wälder, duftendes Moos und würzige Speisen - der Herbst ruft. Nach dem
aktiven Sommer und vor dem Weihnachtsstress ist die beste Zeit, um zur Ruhe zu
kommen. Das finden auch die Leading Spa Resorts, die eigens für den goldenen
Herbst 13 exklusive Pakete zusammengestellt haben. Die 4- bis
5-Sterne-Superior-Hotels verstehen es, Sie nach den hohen
Leading-Spa-Qualitätsstandards zu verwöhnen. Leading Spa vergibt einmal jährlich
einen Award an ausgezeichnete Häuser in sechs europäischen Ländern. Wer zu
diesem anspruchsvollen Zusammenschluss gehört, versteht Erholung als
ganzheitliches Konzept und setzt dieses im Spa und im Ambiente, im kulinarischen
Angebot und in der herzlichen Gastfreundschaft um. Überzeugen Sie sich selbst
und genießen Sie eine goldene Auszeit.
leuchtenden Farben einzutauchen. Wir verraten Ihnen, wo genau Sie das tun
können.
Orange Wälder, duftendes Moos und würzige Speisen - der Herbst ruft. Nach dem
aktiven Sommer und vor dem Weihnachtsstress ist die beste Zeit, um zur Ruhe zu
kommen. Das finden auch die Leading Spa Resorts, die eigens für den goldenen
Herbst 13 exklusive Pakete zusammengestellt haben. Die 4- bis
5-Sterne-Superior-Hotels verstehen es, Sie nach den hohen
Leading-Spa-Qualitätsstandards zu verwöhnen. Leading Spa vergibt einmal jährlich
einen Award an ausgezeichnete Häuser in sechs europäischen Ländern. Wer zu
diesem anspruchsvollen Zusammenschluss gehört, versteht Erholung als
ganzheitliches Konzept und setzt dieses im Spa und im Ambiente, im kulinarischen
Angebot und in der herzlichen Gastfreundschaft um. Überzeugen Sie sich selbst
und genießen Sie eine goldene Auszeit.
Anzeige
Präsentiert von
Norden oder Süden? Ostsee oder Bayern?
Wenn Sie vom Sommer noch nicht genug haben, verlängern Sie ihn einfach im Hotel
Sommer (https://www.hotel-sommer.de/?utm_source=Leading_SPA&utm_medium=Leading_S
PA&utm_campaign=Portaleintrag%20DE) in Füssen im Allgäu. Hier verschönert Ihnen
die Wellness-Auszeit (https://www.hotel-sommer.de/zimmer-angebote/angebote/welln
ess-auszeit?mtm_campaign=HERBST_LeadingSpa) den Übergang in den Herbst mit fünf
Übernachtungen, Fünf-Gänge-Abendmenü, Begrüßungsdrink und Massagegutschein ab ?
888,- pro Person. Sie wohnen direkt am Forggensee und nur einen Steinwurf von
historischen Schätzen entfernt, darunter das Schloss Neuschwanstein und die
romantische Altstadt von Füssen.
Stimmen Sie sich im Panoramahotel Oberjoch (https://www.panoramahotel-oberjoch.d
e/?utm_source=Leading_SPA&utm_medium=Leading_SPA&utm_campaign=Portaleintrag%20DE
) auf den Herbst ein und probieren Sie die Schnuppertage aus: Diese
Erholungsauszeit beinhaltet zwei Übernachtungen mit entspannender
Kopf-Nackenmassage und einem Sektcocktail zur Begrüßung. Die Schnuppertage (http
s://www.panoramahotel-oberjoch.de/zimmer/angebote/schnuppertage?mtm_campaign=HER
BST_LeadingSpa) sind im Herbst ab ? 465,- pro Person buchbar. Oberjoch ist
Deutschlands höchstgelegenes Bergdorf - genießen Sie edle Wohlfühlmomente, klare
Bergluft und Wellness mit Gipfelblick.
Weil Bayern im Herbst so malerisch schön ist, bleiben wir noch ein bisschen: Das
Parkhotel (https://www.das-parkhotel.com/?utm_source=Leading_SPA&utm_medium=Lead
ing_SPA&utm_campaign=Portaleintrag%20DE) in Wörishofen hat für Ihren
Wellnessurlaub im Oktober ein echtes Schmankerl vorbereitet. Vom 1. bis 31.
Oktober laden wir Sie zum Törggelen ein und zaubern authentische Südtiroler
Wenn Sie vom Sommer noch nicht genug haben, verlängern Sie ihn einfach im Hotel
Sommer (https://www.hotel-sommer.de/?utm_source=Leading_SPA&utm_medium=Leading_S
PA&utm_campaign=Portaleintrag%20DE) in Füssen im Allgäu. Hier verschönert Ihnen
die Wellness-Auszeit (https://www.hotel-sommer.de/zimmer-angebote/angebote/welln
ess-auszeit?mtm_campaign=HERBST_LeadingSpa) den Übergang in den Herbst mit fünf
Übernachtungen, Fünf-Gänge-Abendmenü, Begrüßungsdrink und Massagegutschein ab ?
888,- pro Person. Sie wohnen direkt am Forggensee und nur einen Steinwurf von
historischen Schätzen entfernt, darunter das Schloss Neuschwanstein und die
romantische Altstadt von Füssen.
Stimmen Sie sich im Panoramahotel Oberjoch (https://www.panoramahotel-oberjoch.d
e/?utm_source=Leading_SPA&utm_medium=Leading_SPA&utm_campaign=Portaleintrag%20DE
) auf den Herbst ein und probieren Sie die Schnuppertage aus: Diese
Erholungsauszeit beinhaltet zwei Übernachtungen mit entspannender
Kopf-Nackenmassage und einem Sektcocktail zur Begrüßung. Die Schnuppertage (http
s://www.panoramahotel-oberjoch.de/zimmer/angebote/schnuppertage?mtm_campaign=HER
BST_LeadingSpa) sind im Herbst ab ? 465,- pro Person buchbar. Oberjoch ist
Deutschlands höchstgelegenes Bergdorf - genießen Sie edle Wohlfühlmomente, klare
Bergluft und Wellness mit Gipfelblick.
Weil Bayern im Herbst so malerisch schön ist, bleiben wir noch ein bisschen: Das
Parkhotel (https://www.das-parkhotel.com/?utm_source=Leading_SPA&utm_medium=Lead
ing_SPA&utm_campaign=Portaleintrag%20DE) in Wörishofen hat für Ihren
Wellnessurlaub im Oktober ein echtes Schmankerl vorbereitet. Vom 1. bis 31.
Oktober laden wir Sie zum Törggelen ein und zaubern authentische Südtiroler
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bayer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
keks911 schrieb 22.09.25, 16:45
mitdiskutieren »
Bayer sees turnaround in pharmaceuticals - glyphosate remains a millstone
https://www.marketscreener.com/news/bayer-sees-turnaround-in-pharmaceuticals-glyphosate-remains-a-millstone-ce7d58dfdf89fe22
vonHS schrieb 22.09.25, 14:23
Bayer arbeitet wieder an einem Alleinstellungsmerkmal und entwickelt als erstes Unternehmen sowohl eine Zell- als auch Gentherapie zur Behandlung von Parkinson:mitdiskutieren »
https://www.bayer.com/media/asset/ec473e7a-fc6b-492a-9253-62f10acd8445/2025-0166
Hetzt hat die Bayer AG Fortschritte bei zwei potenziellen Therapien gegen Parkinson erzielt.
https://www.bayer.com/media/asset/ec473e7a-fc6b-492a-9253-62f10acd8445/2025-0166
Hetzt hat die Bayer AG Fortschritte bei zwei potenziellen Therapien gegen Parkinson erzielt.
vonHS schrieb 19.09.25, 09:37
Einer Auswertung der Ratingagentur Morningstar zufolge gibt es für Anleger jedoch noch gute Einstiegsgelegenheiten: So halten die Analysten, die weltweit etwa 1.700 Aktien beobachten, aktuell 24 deutsche Titel für unterbewertet.mitdiskutieren »
Bayer zählt dazu:
https://www.dasinvestment.com/diese-deutschen-aktien-sind-unterbewertet/?page=3
Bayer zählt dazu:
https://www.dasinvestment.com/diese-deutschen-aktien-sind-unterbewertet/?page=3
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte