dynaCERT kündigt Neubewertung von Warrants und Wandelanleihe an

TORONTO, ON – 24. September 2025 / IRW-Press / dynaCERT Inc. (TSX: DYA) (OTCQB: DYFSF) (FWB: DMJ) („dynaCERT“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen vorbehaltlich der Genehmigung durch die Toronto Stock Exchange (die „TSX“) beabsichtigt, den Ausübungspreis von insgesamt 4.166.667 ausstehenden Stammaktienkaufwarrants des Unternehmens, die im Rahmen einer am 9. Oktober 2024 abgeschlossenen Privatplatzierung begeben wurden (die „Warrants“), bzw. den Umwandlungspreis und das Fälligkeitsdatum der Wandelanleihe (die „Anleihe“) in Höhe von 1.000.000 $, welche am selben Tag im Rahmen derselben Privatplatzierung begeben wurde, zu ändern.

Der Ausübungspreis der Warrants beträgt derzeit 0,28 $, das Verfallsdatum ist der 9. Oktober 2026. Das Unternehmen beabsichtigt, nach Erhalt der Genehmigung der geplanten Preisänderung der Warrants durch die TSX den Ausübungspreis auf 0,20 $ zu reduzieren und die Laufzeit bis zum 9. Oktober 2027 zu verlängern. Alle anderen Bedingungen der Warrants bleiben unverändert.

Der Umwandlungspreis der Anleihe beträgt derzeit 0,24 $, das Fälligkeitsdatum ist der 9. Oktober 2025. Das Unternehmen beabsichtigt, nach Erhalt der Genehmigung der geplanten Preisänderung und Verlängerung der Anleihe durch die TSX den Umwandlungspreis auf 0,15 $ zu reduzieren (wodurch sich die bei Umwandlung ausgebbare Anzahl von Stammaktien von 4.166.667 auf 6.666.667 erhöht) und die Fälligkeit bis zum 9. Oktober 2026 zu verlängern. Alle anderen Bedingungen der Anleihe bleiben unverändert.

Über dynaCERT Inc.

dynaCERT Inc. produziert und vertreibt eine Technologie zur Reduktion von CO2-Emissionen, zusammen mit der firmeneigenen HydraLytica-Telematik, einem System zur Überwachung des Kraftstoffverbrauchs und zur Berechnung von THG-Emissionseinsparungen, das für die Verfolgung möglicher zukünftiger Kohlenstoffgutschriften für die Verwendung mit Verbrennungsmotoren entwickelt wurde. Im Rahmen der international immer wichtiger werdenden Wasserstoffwirtschaft erzeugen wir mit unserer patentierten Technologie anhand eines einzigartigen Elektrolysesystems nach Bedarf Wasserstoff und Sauerstoff. Diese Gase werden über die Luftzufuhr eingebracht, um die Verbrennung zu optimieren, was nachweislich zu einem geringeren CO2-Ausstoß und einem verbesserten Brennstoffwirkungsgrad beiträgt. Unsere Technologie ist mit vielen Arten und Größen von Dieselmotoren kompatibel, die in Fahrzeugen, Kühlanhängern, bei Bauarbeiten im Gelände, in der Stromerzeugung, in Bergbau- und Forstmaschinen zum Einsatz kommen. Website: www.dynaCERT.com.