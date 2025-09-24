KI, Software & Konsum: Drei heiße Aktien für den Herbst!

Adobe konnte für die Anleger bisher noch nicht glaubhaft die KI-Story verkaufen. Auf Jahressicht verlor die Aktie mehr als ein Drittel ihres Wertes. Ob also für das Unternehmen von Photoshop die Künstliche Intelligenz ein Gewinn ist, blieb lange fraglich. Um vom KI-Boom zu profitieren, hat Adobe ein KI-Produkt namens Firefly entwickelt, mit dem Kreative Videos und Bilder aus Text generieren und in Designs integrieren können.

Die bunten Blätter fallen, es rieselt Rendite. Denn auch wenn der Herbst traditionell stürmisch für die Börse ist, so gibt es doch Aktien, die diesem Sog widerstehen. Besonderes Augenmerk gilt gleich zwei KI-Aktien, die momentan noch unterbewertet sind: Opera und Adobe.

Zuletzt kamen aber deutliche Signale seitens des Unternehmens, dass die Monetarisierung von KI langsam Fahrt aufnimmt. Mitte September erhöhte Adobe seine Umsatzprognose für 2025 auf 23,65 bis 23,70 Milliarden US-Dollar, gegenüber der vorherigen Prognose von 23,50 bis 23,60 Milliarden US-Dollar.

Für das vierte Quartal erwartet Adobe einen Umsatz zwischen 6,08 und 6,13 Milliarden US-Dollar. Die Analysten hatten ihn auf 6,08 Milliarden Dollar geschätzt, wie aus von der LSEG zusammengestellten Daten hervorgeht.

Darüber hinaus erhöhte das Unternehmen seine Prognose für den bereinigten Jahresgewinn je Aktie auf 20,80 bis 20,85 US-Dollar.

Mit einem angenommen Gewinn je Aktie (EPS) von bis zu 20,85 US-Dollar für 2026 und einem erwarteten Kursgewinnverhältnis von rund 20 für das nächste Jahr, liegt der ermittelte faire Preis für die Aktien von Adobe bei 417 US-Dollar. Das liegt über dem derzeitigen Kurs von rund 363 US-Dollar.

Das entspricht einem Potenzial von rund 13 Prozent für Adobe.

Max Gross (rechts) und Krischan Orth diskutieren heiße Aktien für den Herbst Warum Opera ein weiterer aussischtreicher Kandidat in Sachen KI ist, verraten wir euch in der neuen Podcast-Folge von Börse, Baby. Und dort erfahrt ihr auch die dritte Aktie im Bunde, die allerdings nichts mit KI zu tun hat. In dieser Sendung beleuchten Max Gross und Krischan Orth drei Herbst-Aktien.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion