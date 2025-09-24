    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTelekom Malaysia Bhd AktievorwärtsNachrichten zu Telekom Malaysia Bhd
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kerry eröffnet neues Biotechnologiezentrum in Leipzig / Zentrum treibt bahnbrechende Innovationen mit breiten Einsatzmöglichkeiten in den Bereichen Lebensmittel, Getränke und Pharma voran

    Leipzig (ots) - Kerry, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Taste &
    Nutrition, hat heute in Leipzig das Kerry Biotechnologiezentrum eröffnet. Der
    neue Standort konzentriert sich auf die Entwicklung innovativer
    biotechnologischer Lösungen für Anwendungen in den Bereichen Lebensmittel,
    Getränke und Pharma.

    Neue biotechnologische Möglichkeiten eröffnen der Branche derzeit ein enormes
    Potenzial für Entdeckungen und Marktinnovationen. Diese reichen von
    Effizienzsteigerungen in zahlreichen Produktionsprozessen über die Überwindung
    von Rohstoffengpässen bis hin zur Entwicklung maßgeschneiderter Produkte - mit
    positiven Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Funktionalität von
    Lebensmitteln.

    Kerry hat seine biotechnologischen Kompetenzen in den vergangenen Jahren
    erheblich ausgebaut und durch eine Kombination aus strategischen Übernahmen und
    organischen Investitionen eine starke Technologie- und Produktionsbasis
    geschaffen. Mit dem Biotechnologiezentrum in Leipzig wird die globale
    Infrastruktur des Unternehmens in diesem Bereich nun weiter gestärkt.

    Leipzig wurde aufgrund seines außergewöhnlichen biotechnologischen
    Fachkräftepotenzials und der starken Forschungslandschaft als Standort für die
    neue Einrichtung ausgewählt. c-LEcta, ein auf Enzyme und Biotechnologie
    spezialisiertes Unternehmen, das Kerry 2022 übernommen hat, wurde 2004 als
    Spin-off der Universität Leipzig gegründet.

    Kerrys Biotechnologie-Forschungs- und Produktionsnetzwerk erstreckt sich über
    drei Kontinente und wird vom Global Innovation Centre in Irland gesteuert. Im
    Einklang mit der Nachhaltigkeitsstrategie des Konzerns wird das neue
    Biotechnologiezentrum in Leipzig von Dr. Marc Struhalla, dem Gründer von
    c-LEcta, geleitet und baut auf der Arbeit von über 100 Wissenschaftler:innen und
    Fachleuten - darunter 34 promovierte Expert:innen - auf. Zu den zentralen
    Aktivitäten des Zentrums zählen die Identifikation und das Engineering von
    Enzymen und Mikroorganismen, Fermentation, Bioprozessentwicklung und Scale-up
    sowie die Produktion. Dabei werden neuartige Enzyme aus der Natur identifiziert
    und gezielt so weiterentwickelt, dass sie spezifische Funktionen für eine
    Vielzahl von Anwendungen erfüllen können. Bereits heute hat Kerry mehrere
    innovative biotechnologische Lösungen erfolgreich auf den Markt gebracht,
    darunter:

    - ACRYLERASE(TM) - eine weltweit einzigartige Enzymlösung, die Acrylamid in
    Instantkaffee entfernt.
    - DENARASE® - eine erstklassige Enzymlösung, die Rest-DNA entfernt und in der
    Herstellung von Impfstoffen sowie in der Gen- und Zelltherapie eingesetzt
    wird.
    - BIOBAKE(TM) - Enzyme, die die Haltbarkeit und Verarbeitbarkeit von Backwaren
    erheblich verbessern.

    Zur Eröffnung in Leipzig sagte Kerry-CEO Edmond Scanlon: "Biotechnologische
    Lösungen eröffnen neue Horizonte für Innovation und Chancen in den globalen
    Lebensmittel-, Getränke- und Pharmamärkten. Mit unserem bestehenden Portfolio,
    das wir in den vergangenen 20 Jahren aufgebaut haben, und dem neuen
    Biotechnologiezentrum in Leipzig können wir eine führende Rolle dabei einnehmen,
    die nächste Generation an Innovationen auf den Markt zu bringen - und damit
    unsere Kunden dabei unterstützen, den steigenden Verbraucherwünschen nach
    nachhaltiger Ernährung gerecht zu werden."

    Über Kerry Group:

    Kerry ist ein weltweit führender Partner für Taste & Nutrition in den Bereichen
    Lebensmittel, Getränke und Pharma. Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir
    Produkte, die großartig schmecken, verbesserte Nährwerte und Funktionalität
    bieten und gleichzeitig eine bessere Wirkung für unseren Planeten erzielen. Dank
    führender Verbraucher-Insights, einem globalen RD&A-Team von über 1.200
    Lebensmittelwissenschaftler:innen und einer breiten internationalen Präsenz
    lösen wir die komplexen Herausforderungen unserer Kunden mit differenzierten
    Lösungen. Bei Kerry verfolgen wir das Ziel, der wertvollste Partner unserer
    Kunden zu sein - und eine Welt nachhaltiger Ernährung zu schaffen. Mehr
    Informationen unter http://www.kerry.com/ .

    Pressekontakt:

    mailto:media@kerry.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181036/6124098
    OTS: Kerry Group




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Kerry eröffnet neues Biotechnologiezentrum in Leipzig / Zentrum treibt bahnbrechende Innovationen mit breiten Einsatzmöglichkeiten in den Bereichen Lebensmittel, Getränke und Pharma voran Kerry, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Taste & Nutrition, hat heute in Leipzig das Kerry Biotechnologiezentrum eröffnet. Der neue Standort konzentriert sich auf die Entwicklung innovativer biotechnologischer Lösungen für Anwendungen in …