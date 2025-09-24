Kerry eröffnet neues Biotechnologiezentrum in Leipzig / Zentrum treibt bahnbrechende Innovationen mit breiten Einsatzmöglichkeiten in den Bereichen Lebensmittel, Getränke und Pharma voran
Leipzig (ots) - Kerry, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Taste &
Nutrition, hat heute in Leipzig das Kerry Biotechnologiezentrum eröffnet. Der
neue Standort konzentriert sich auf die Entwicklung innovativer
biotechnologischer Lösungen für Anwendungen in den Bereichen Lebensmittel,
Getränke und Pharma.
Neue biotechnologische Möglichkeiten eröffnen der Branche derzeit ein enormes
Potenzial für Entdeckungen und Marktinnovationen. Diese reichen von
Effizienzsteigerungen in zahlreichen Produktionsprozessen über die Überwindung
von Rohstoffengpässen bis hin zur Entwicklung maßgeschneiderter Produkte - mit
positiven Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Funktionalität von
Lebensmitteln.
Kerry hat seine biotechnologischen Kompetenzen in den vergangenen Jahren
erheblich ausgebaut und durch eine Kombination aus strategischen Übernahmen und
organischen Investitionen eine starke Technologie- und Produktionsbasis
geschaffen. Mit dem Biotechnologiezentrum in Leipzig wird die globale
Infrastruktur des Unternehmens in diesem Bereich nun weiter gestärkt.
Leipzig wurde aufgrund seines außergewöhnlichen biotechnologischen
Fachkräftepotenzials und der starken Forschungslandschaft als Standort für die
neue Einrichtung ausgewählt. c-LEcta, ein auf Enzyme und Biotechnologie
spezialisiertes Unternehmen, das Kerry 2022 übernommen hat, wurde 2004 als
Spin-off der Universität Leipzig gegründet.
Kerrys Biotechnologie-Forschungs- und Produktionsnetzwerk erstreckt sich über
drei Kontinente und wird vom Global Innovation Centre in Irland gesteuert. Im
Einklang mit der Nachhaltigkeitsstrategie des Konzerns wird das neue
Biotechnologiezentrum in Leipzig von Dr. Marc Struhalla, dem Gründer von
c-LEcta, geleitet und baut auf der Arbeit von über 100 Wissenschaftler:innen und
Fachleuten - darunter 34 promovierte Expert:innen - auf. Zu den zentralen
Aktivitäten des Zentrums zählen die Identifikation und das Engineering von
Enzymen und Mikroorganismen, Fermentation, Bioprozessentwicklung und Scale-up
sowie die Produktion. Dabei werden neuartige Enzyme aus der Natur identifiziert
und gezielt so weiterentwickelt, dass sie spezifische Funktionen für eine
Vielzahl von Anwendungen erfüllen können. Bereits heute hat Kerry mehrere
innovative biotechnologische Lösungen erfolgreich auf den Markt gebracht,
darunter:
- ACRYLERASE(TM) - eine weltweit einzigartige Enzymlösung, die Acrylamid in
Instantkaffee entfernt.
- DENARASE® - eine erstklassige Enzymlösung, die Rest-DNA entfernt und in der
Herstellung von Impfstoffen sowie in der Gen- und Zelltherapie eingesetzt
wird.
- BIOBAKE(TM) - Enzyme, die die Haltbarkeit und Verarbeitbarkeit von Backwaren
erheblich verbessern.
Zur Eröffnung in Leipzig sagte Kerry-CEO Edmond Scanlon: "Biotechnologische
Lösungen eröffnen neue Horizonte für Innovation und Chancen in den globalen
Lebensmittel-, Getränke- und Pharmamärkten. Mit unserem bestehenden Portfolio,
das wir in den vergangenen 20 Jahren aufgebaut haben, und dem neuen
Biotechnologiezentrum in Leipzig können wir eine führende Rolle dabei einnehmen,
die nächste Generation an Innovationen auf den Markt zu bringen - und damit
unsere Kunden dabei unterstützen, den steigenden Verbraucherwünschen nach
nachhaltiger Ernährung gerecht zu werden."
Über Kerry Group:
Kerry ist ein weltweit führender Partner für Taste & Nutrition in den Bereichen
Lebensmittel, Getränke und Pharma. Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir
Produkte, die großartig schmecken, verbesserte Nährwerte und Funktionalität
bieten und gleichzeitig eine bessere Wirkung für unseren Planeten erzielen. Dank
führender Verbraucher-Insights, einem globalen RD&A-Team von über 1.200
Lebensmittelwissenschaftler:innen und einer breiten internationalen Präsenz
lösen wir die komplexen Herausforderungen unserer Kunden mit differenzierten
Lösungen. Bei Kerry verfolgen wir das Ziel, der wertvollste Partner unserer
Kunden zu sein - und eine Welt nachhaltiger Ernährung zu schaffen. Mehr
Informationen unter http://www.kerry.com/ .
Pressekontakt:
mailto:media@kerry.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181036/6124098
OTS: Kerry Group
