Lanxess Aktie tiefrot - 24.09.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Lanxess Aktie. Sie fällt um -6,30 % auf 22,600€. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Lanxess ist ein globaler Spezialchemiekonzern, der innovative Produkte für diverse Industrien bietet. Mit einem breiten Portfolio an Additiven, Kunststoffen und Spezialchemikalien ist Lanxess ein führender Anbieter in der Branche. Wichtige Konkurrenten sind BASF, Evonik und Clariant. Lanxess zeichnet sich durch nachhaltige und umweltfreundliche Lösungen aus.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Lanxess Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -3,25 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lanxess Aktie damit um +2,32 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,85 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Lanxess auf +1,19 %.

Lanxess Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,32 % 1 Monat -5,85 % 3 Monate -3,25 % 1 Jahr -10,41 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Lanxess Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Lanxess Aktie, insbesondere nach der Einschätzung, dass der Envalior-Anteil wertlos ist, was das Schuldenproblem des Unternehmens verringert. Analysten erwarten eine positive Margenentwicklung durch Effizienzmaßnahmen, während einige Anleger optimistisch auf langfristige Kursziele von über 40 Euro bis 2026 blicken. Die Diskussion umfasst auch Bedenken hinsichtlich der Leerverkäufe und mögliche Auswirkungen auf den Kurs.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Lanxess eingestellt.

Informationen zur Lanxess Aktie

Es gibt 86 Mio. Lanxess Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,95 Mrd. wert.

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich am Mittwochmorgen mit neuen Engagements zurückgehalten. Der Dax sank am Morgen um 0,1 Prozent auf 23.593 Punkte. Auch der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor 0,1 Prozent auf 30.241 Zähler. Für …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Aktien von Lanxess von 27 auf 23 Euro gesenkt und die Papiere von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Kölner seien der beste Chemiewert des Jahres, teilweise begünstigt durch den tags zuvor gemeldeten …

Lanxess Aktie jetzt kaufen?

Ob die Lanxess Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lanxess Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.