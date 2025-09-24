Bafin-Alarm bei Gerresheimer: Aktie fällt ins Bodenlose

Hintergrund der Maßnahme: Es liegen konkrete Hinweise vor, dass Gerresheimer gegen geltende Rechnungslegungsvorschriften verstoßen haben könnte. Konkret geht es um Umsätze aus bestimmten Kundenverträgen, die offenbar bereits als Erlöse verbucht wurden, obwohl diese noch nicht realisiert waren. Die Bafin will prüfen, ob dies den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und der internationalen Rechnungslegungsstandards widerspricht.

Der Pharma- und Kosmetik-Verpackungshersteller Gerresheimer gerät ins Visier der Finanzaufsicht. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) kündigte am Mittwoch eine Prüfung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2023/24 an.

Die Behörde betonte, dass es sich bei der Prüfung um "spezifische mögliche Verstöße" handele und noch keine abschließenden Feststellungen vorlägen.

Die Reaktion der Märkte ließ nicht lange auf sich warten. Die Gerresheimer-Aktie brach am Mittwochmorgen um mehr als 30 Prozent ein. Im Laufe des Vormittags konnten die Papiere die Verluste wieder etwas eingrenzen. Für Anleger ein herber Rückschlag, der das Vertrauen in die Bilanztransparenz des Konzerns deutlich erschüttert. Marktbeobachter weisen darauf hin, dass die Prüfung noch bis zum Abschluss des Geschäftsjahres am 30. November andauern dürfte und Gerresheimer für die kommenden Wochen unter erheblichem Druck steht.

Ende August hatte der bisherige Finanzchef Bernd Metzner das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen. Sein Nachfolger ist Wolf Lehmann,der von der Private-Equity-Gesellschaft Triton kommt. Der für Mitte Oktober geplante Kapitalmarkttag wird verschoben. Metzner war zuletzt nach dem gescheiterten Verkauf an Finanzinvestoren und dem fallenden Aktienkurs in den Fokus des neuen Großaktionärs AOC geraten, der weitere Verkäufe und Sparmaßnahmen fordert.

Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -20,06 % und einem Kurs von 34,28EUR auf Tradegate (24. September 2025, 11:21 Uhr) gehandelt.





