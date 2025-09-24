Hisense Home Appliances Group Ltd. (H) Aktie auf Höhenflug - 24.09.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Hisense Home Appliances Group Ltd. (H) Aktie. Sie steigt um +13,54 % auf 2,9180€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Hisense Home Appliances Group Ltd. ist ein führender Hersteller von Haushaltsgeräten mit einem breiten Produktportfolio und starker Marktpräsenz. Das Unternehmen konkurriert mit großen Marken wie Samsung und LG und hebt sich durch innovative, energieeffiziente Lösungen hervor.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Hisense Home Appliances Group Ltd. (H) investiert war, konnte einen Gewinn von +4,08 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +11,36 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,97 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -10,59 % verloren.

Hisense Home Appliances Group Ltd. (H) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +11,36 % 1 Monat +5,97 % 3 Monate +4,08 % 1 Jahr -2,37 %

Informationen zur Hisense Home Appliances Group Ltd. (H) Aktie

Es gibt 460 Mio. Hisense Home Appliances Group Ltd. (H) Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,34 Mrd. wert.

Hisense Home Appliances Group Ltd. (H) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Hisense Home Appliances Group Ltd. (H) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hisense Home Appliances Group Ltd. (H) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.