Alibaba Group Aktie startet durch - 24.09.2025

Mit einer Performance von +9,26 % konnte die Alibaba Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Alibaba Group ist ein globaler E-Commerce-Riese mit einem breiten Angebot von Online-Marktplätzen bis zu Cloud-Services. Es dominiert den chinesischen Markt und konkurriert mit Amazon und JD.com. Die Integration von E-Commerce, Fintech und Cloud-Services sowie die starke asiatische Präsenz sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Alibaba Group einen Gewinn von +49,14 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +5,90 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +36,04 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Alibaba Group +81,50 % gewonnen.

Alibaba Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,90 % 1 Monat +36,04 % 3 Monate +49,14 % 1 Jahr +75,03 %

Informationen zur Alibaba Group Aktie

Es gibt 2 Mrd. Alibaba Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 362,94 Mrd. wert.

EQS Newswire / 24/09/2025 / 09:30 CET/CEST New data centers and service centers designed to enhance infrastructure coverage and stay ahead of global growing demand for AI and Cloud services Full-stack AI and Cloud capabilities fuel …

Alibaba-CEO Wu kündigt höhere KI-Investitionen an und katapultiert die Aktie des Unternehmens dadurch auf ein Mehrjahreshoch.

Alibaba Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Alibaba Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alibaba Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.