Starke Performance DroneShield Aktie legt zu - 24.09.2025

Mit einer Performance von +6,11 % konnte die DroneShield Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von DroneShield einen Gewinn von +108,25 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die DroneShield Aktie damit um +16,65 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,22 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von DroneShield +371,32 % gewonnen.

DroneShield Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +16,65 % 1 Monat +7,22 % 3 Monate +108,25 % 1 Jahr +171,73 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die positive Kursentwicklung der DroneShield Aktie, die in den letzten Tagen um 11% gestiegen ist. Nutzer berichten von Gewinnen und einer Bewertung von etwa 2,13 Euro. Die allgemeine Marktstimmung ist optimistisch, insbesondere aufgrund der sicherheitspolitischen Lage in Europa, die als vorteilhaft für Investitionen in die Aktie angesehen wird. Zudem wurde die Aktie im ASX200 Index unter den Top 5 gelistet, was das Interesse weiter steigert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber DroneShield eingestellt.

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 875 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,85 Mrd. wert.

DroneShield Aktie jetzt kaufen?

Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.