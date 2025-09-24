NVIDIA Aktie steigt auf 152,66€ - 24.09.2025

Einen starken Börsentag erlebt die NVIDIA Aktie. Sie steigt um +1,05 % auf 152,66€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

NVIDIA ist ein führender Anbieter von Grafikprozessoren und System-on-a-Chip-Einheiten, bekannt für seine Innovationen in Gaming und KI. Hauptkonkurrenten sind AMD und Intel. NVIDIA's CUDA-Plattform bietet einen Wettbewerbsvorteil in der KI-Entwicklung.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in NVIDIA investiert war, konnte einen Gewinn von +20,44 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die NVIDIA Aktie damit um +2,32 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,92 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von NVIDIA +15,79 % gewonnen.

NVIDIA Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,32 % 1 Monat -0,92 % 3 Monate +20,44 % 1 Jahr +44,07 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die potenziellen Risiken für die NVIDIA-Aktie, insbesondere durch neue Wettbewerber aus China, die leistungsfähigere KI-Chips entwickeln. Viele Teilnehmer warnen vor einer bevorstehenden Korrektur des Aktienkurses, da das Allzeithoch bereits einige Zeit zurückliegt. Zudem wird die Bedeutung des chinesischen Marktes für NVIDIAs zukünftige Umsätze betont, während hohe finanzielle Verpflichtungen des Unternehmens, insbesondere in Bezug auf Investitionen in OpenAI, als potenzielle Belastung für die Liquidität angesehen werden.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber NVIDIA eingestellt.

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,72 Bil. wert.

