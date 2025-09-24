Amazon Aktie heute im Plus - 24.09.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Amazon Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +2,08 % im Plus. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Amazon ist ein führendes Technologieunternehmen, das E-Commerce, Cloud-Dienste und digitale Medien anbietet. Es dominiert den Online-Handel und den Cloud-Markt mit AWS. Hauptkonkurrenten sind Alibaba, Microsoft, Google und Walmart. Einzigartig sind das breite Produktangebot, die Innovationskraft und die schnelle Lieferung.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Amazon Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +3,24 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Amazon Aktie damit um -4,68 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,74 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Amazon auf -11,99 %.

Amazon Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,68 % 1 Monat -3,74 % 3 Monate +3,24 % 1 Jahr +7,67 %

Informationen zur Amazon Aktie

Es gibt 11 Mrd. Amazon Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,03 Bil. wert.

Amazon Web Services (AWS), an Amazon.com company (NASDAQ: AMZN), and SAP SE (NYSE: SAP) today unveiled plans to make SAP Sovereign Cloud capabilities available on the AWS European Sovereign Cloud, a new, independent cloud for Europe backed by a …

Amazon soll bei seinem Service Amazon Prime bewusst seine Kunden getäuscht haben. Die Behörde will dies vor Gericht in Seattle nachweisen.

Amazon Aktie jetzt kaufen?

Ob die Amazon Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amazon Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.