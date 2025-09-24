Sixt Vz Aktie fällt um -1,51 % - 24.09.2025

Am heutigen Handelstag musste die Sixt Vz Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -1,51 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Sixt Vz ist ein führendes Mobilitätsunternehmen, das sich auf Autovermietung und Leasing spezialisiert hat. Es bietet Autovermietung, Leasing und Carsharing-Dienste an. Sixt ist einer der größten Autovermieter in Europa und expandiert international, insbesondere in den USA. Hauptkonkurrenten sind Avis, Hertz und Europcar. Sixt hebt sich durch ein breites Premium-Fahrzeugangebot, innovative digitale Lösungen und eine starke Markenpräsenz ab.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Sixt Vz in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +6,63 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Sixt Vz Aktie damit um +1,36 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,80 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Sixt Vz +2,94 % gewonnen.

Sixt Vz Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,36 % 1 Monat -4,80 % 3 Monate +6,63 % 1 Jahr +15,98 %

Informationen zur Sixt Vz Aktie

Es gibt 17 Mio. Sixt Vz Aktien. Damit ist das Unternehmen 973,03 Mio. wert.

Sixt Vz Aktie jetzt kaufen?

Ob die Sixt Vz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Sixt Vz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.