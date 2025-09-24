Dramatisch überbewertet: Steht dieser Commerzbank-Rivale vor dem Absturz?

Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder – JP Morgan

Ein robustes Wirtschaftswachstum, zahlungskräftige Verbraucherinnen und Verbraucher und ein anhaltend hohes Zinsniveau – dieses Umfeld hat US-Banken starke Unternehmensgewinne beschert und die Anteile deutlich stärker als der Gesamtmarkt steigen lassen. Der Branchen-ETF Financial Select hat sich in den vergangenen 12 Monaten um 18,3 Prozent und damit um 1,9 Prozentpunkte mehr gesteigert als der S&P 500.

Noch deutlich lauter hat es in den Kassen der Anlegerinnen und Anleger bei ausgewählten Einzelwerten geklingelt. So haben sie beispielsweise die Anteile der Investmentbank Goldman Sachs um 62,1 Prozent verteuert – damit kann die Bank sogar KI-Überflieger Nvidia (+53,5 Prozent) schlagen. Für die Aktie von JP Morgan, der nach Marktkapitalisierung größten US-Bank, ging es um immerhin 47,9 Prozent bergauf.

Da die Kurs- der Geschäftsentwicklung aber weit vorausgeeilt ist, ergibt sich ein Problem: Die Aktien sind inzwischen deutlich überbewertet, und zwar sowohl gegenüber dem Branchenmittel als auch der historischen Norm. Das spricht in einem Umfeld sinkender Zinsen und langsameren Wirtschaftswachstums für fallende Kurse und eine Trendwende der Anteile.

JP Morgan Chartsignale

Potenzieller Fehlausbruch: Die Aktie hat ihren jüngsten Trendkanal nach oben verlassen, der Ausbruch ist technisch allerdings nicht unterstützt.

Die Aktie hat ihren jüngsten Trendkanal nach oben verlassen, der Ausbruch ist technisch allerdings nicht unterstützt. Bearishe Divergenzen: In den technischen Indikatoren liegen bearishe Divergenzen und damit Signale für eine potenzielle Trendwende vor.

In den technischen Indikatoren liegen bearishe Divergenzen und damit Signale für eine potenzielle Trendwende vor. Überkaufte Indikatoren: Sowohl der RSI als auch der MACD sind überkauft, und das nicht nur auf Tageskursbasis, sondern auch auf höheren Zeitebenen.

Sowohl der RSI als auch der MACD sind überkauft, und das nicht nur auf Tageskursbasis, sondern auch auf höheren Zeitebenen. Beträchtliches Abwärtspotenzial: Sowohl die Bewertung als auch der Chart sprechen für eine empfindliche Korrektur in den kommenden Monaten.

Die Luft ist ganz schön dünn da oben

Übergeordnet handelt die Aktie von JP Morgan in einem langfristigen Aufwärtstrend, der sich in diesem Jahr auch durch den Zoll-Crash, auf dessen Höhepunkt die Papiere rund 30 Prozent ihres Wertes eingebüßt hatten, nicht aufhalten ließ. Das hat seit dem Jahreswechsel zu einem Plus von 30,5 Prozent und einer der branchenintern besten Performance geführt.

Auch in den zurückliegenden drei Monaten ging es für JP Morgan kontinuierlich bergauf. Dabei kam es zu einem Aufwärtstrendkanal mit einer Breite von etwa 17,50 US-Dollar, dessen Unterkante sich unterstützend die 50-Tage-Linie angeschlossen hatte. In den vergangenen Tagen gelang den Käuferinnen und Käufern sogar eine Trendbeschleunigung und das Verlassen des Kanals nach oben.

Trendwende voraus? Das spricht jetzt dafür

Technisch unterstützt ist die Rekordjagd allerdings schon seit geraumer Zeit nicht mehr, wie der Blick auf die technischen Indikatoren zeigt. Sowohl der Relative-Stärke-Index (RSI) als auch der Trendstärkeindikator MACD befinden sich gegen die Aufwärtsbewegung der Aktie in Abwärtstrends. Es liegen also bearishe Divergenzen vor, die als Trendwendesignale gelten.

Trotz seiner Konsolidierung liegt der RSI mit über 70 Zählern noch immer im fortgeschrittenen Bereich. Vor allem auf Monatskursbasis ist JP Morgan mit einem RSI 76,9 Punkten überverkauft. Das lässt nicht nur eine kurzfristige, sondern eine nachhaltige Korrektur immer wahrscheinlicher werden. Zuletzt war die Aktie im Januar 2018 so stark überkauft – es folgte eine Abwärtsbewegung von 10 Monaten und Kursverluste von mehr als 35 Prozent.

Korrektur nahezu sicher – nachhaltige Trendwende noch nicht

So schlimm muss es derzeit aus charttechnischer Perspektive nicht kommen. Das in den kommenden Wochen wahrscheinlichste Szenario ist ein Pullback an die Unterkante des Aufwärtstrendkanals, wodurch zeitweise die 50-Tage-Linie unterschritten werden dürfte. Dies muss jedoch noch kein nachhaltiges Verkaufssignal bedeuten, wie der Blick auf den Chart zeigt.

Deutlich schwieriger dürfte es für die Bullen erst für Kurse unterhalb von 280 US-Dollar werden, woraus ein Test der 200-Tage-Linie folgen dürfte. Ohne einen unerwartet negativen Katalysator wie der Eskalation des Handelsstreits im April ist vorerst aber kein nachhaltiges Unterschreiten dieser langfristige Trends markierenden Unterstützung zu erwarten – wenn es nicht doch zur überfälligen Bewertungskorrektur kommt.

Aktie um mehr als 40 Prozent überbewertet

Für das laufende Geschäftsjahr ist JP Morgan mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16,1 bewertet. Das liegt um 42,6 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 11,3. Selbst im Vergleich zum eigenen Mittelwert von 12,0 ist die Großbank um 33,7 Prozent überbewertet. Dieser Trend zeigt sich auch bei anderen Bewertungskennziffern.

Das Kurs-Buch-Verhältnis liegt mit 2,49 sogar um 108,5 Prozent über der Vergleichsgruppe, während das Fünfjahresmittel von 1,68 um 48,5 Prozent überboten wird. Das Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis (PEG) liegt mit 2,36 um 96,7 Prozent über dem Durchschnitt von 1,2. Gleichzeitig hat der gestiegene Aktienkurs die einst überdurchschnittliche Dividendenrendite von 2,53 Prozent auf 1,92 Prozent fallen lassen. Damit ergibt sich ein Aufschlag von 41,4 Prozent gegenüber dem Branchenmittel und von 32,9 Prozent gegenüber der historischen Norm. Damit ist die Aktie von JP Morgan strukturell überbewertet.

Auch an der Wall Street wird kein Potenzial mehr gesehen

Analystinnen und Analysten sehen das Kurspotenzial der Anteile daher als vollständig ausgereizt an. Zwar sind die optimistischen Einschätzungen mit 14 Empfehlungen zum "Kaufen" oder "Übergewichten" bei insgesamt 25 Bewertungen noch in der Mehrzahl. Das im Mittel genannte Kursziel von 310,48 US-Dollar liegt jedoch um 0,7 Prozent unter dem Schlusskurs vom Dienstag.

Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass die Wall Street ihre Erwartungen an die Aktie in diesem Jahr bereits stark erhöht hat. Noch zum Jahresanfang wurde der faire Wert mit 265,55 US-Dollar veranschlagt. Das macht weitere Kurszielanhebungen zunehmend unwahrscheinlich. Eine Rückkehr zu den historischen Bewertungsmitteln würde ein Aktienkurs von etwa 190 US-Dollar bedeuten. Die Risiken überwiegen die weiteren Chancen daher ganz massiv.

JP Morgan auf einen Blick

ISIN: US46625H1005

US46625H1005 Marktkapitalisierung: 859,13 Milliarden US-Dollar

859,13 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: 1,92 Prozent

1,92 Prozent KGVe 2025: 16,1

16,1 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Übergewichten

Übergewichten Fairer Wert (laut Konsens): 310,48 US-Dollar

310,48 US-Dollar Aufwärtspotenzial: -0,7 Prozent

Die TrendFinder-Hebel-Idee

Gegenwärtig ist die Aktie der größten privaten Bank der USA für den besten anzunehmenden Fall bewertet: Anhaltendes Wirtschaftswachstum, stabile Erträge und unverändert hohe Zinsen. Doch die Rezessionssignale nehmen zu, während die Fed weitere Zinssenkungen in Aussicht gestellt hat.

Das bedeutet eine Gefahr für die Ertragslage von JP Morgan. Die ambitionierte Bewertung dürfte an der Realität scheitern. Das macht die Aktie auch angesichts der technischen Schwächen zu einem geeigneten Short- und Absicherungskandidaten.

Wer auf fallende Kurse bei JP Morgan setzen will, kann das mithilfe des Put-Optionsscheines PJ4FLU tun. Dieser verfügt über einen Basispreis von 320,00 US-Dollar und eine Laufzeit bis zum 18. Juni 2026. Daraus folgt ein hoher effektiver Hebel (Omega) von 4,95 und die Chance auf hohe Short-Gewinne, wie das folgende Auszahlungsprofil beweist.

Da die Aktie außerdem ein Beta von 1,13 aufweist und JP Morgan bei Gesamtmarktkorrekturen stärker zurücksetzt als der übrige Markt, eignet sich PJ4FLU auch als Depotabsicherung.

Doch Vorsicht: Sollte JP Morgan zum Laufzeitende oberhalb von 320,00 US-Dollar notieren, verfällt PJ4FLU wertlos. Es besteht also Totalverlustgefahr. Daher sollte die Position vorzeitig verkauft und der Restwert gesichert werden, wenn der Höhenflug der Aktie technisch bestätigt wird und die bearishen Divergenzen in der technischen Indikation neutralisiert werden konnten.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion