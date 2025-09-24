Pasofino Gold gibt eine nicht vermittelte Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von ca. 12,0 Millionen CAD bekannt

Toronto, Ontario – (23. September 2025) / IRW-Press / Pasofino Gold Limited (TSX-V: VEIN) (OTCQB: EFRGF) (FWB: N07A) („Pasofino“ oder das „Unternehmen“) freut sich, eine nicht vermittelte Privatplatzierung von Einheiten (jeweils eine „Einheit“) zu einem Preis von 0,50 CAD pro Einheit (Bruttoeinnahmen von etwa 12,0 Millionen CAD) (das „Angebot“) bekannt zu geben.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine „Einheitsaktie“) und einem Aktien-Warrant (jeweils ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber, innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach dem Ausgabedatum der Einheiten eine Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine „Warrant-Aktie“) zu einem Preis von 0,75 CAD zu erwerben.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoeinnahmen aus dem Angebot für die Aktualisierung der Machbarkeitsstudie für das Goldprojekt Dugbe, die Rückzahlung bestimmter Beträge, die das Unternehmen der Regierung von Liberia schuldet (wie im Folgenden näher beschrieben), sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden.

Mansa Resources Limited („Mansa“), eine Tochtergesellschaft von Hummingbird Resources Limited („HBL“, vormals Hummingbird Resources PLC), hat sich bereit erklärt, jenen Teil des Angebots zu zeichnen, der der anteilsmäßigen Eigentümerschaft von HBL (etwa 50,9 %) entspricht. HBL ist der Mehrheitsaktionär des Unternehmens. Die Zeichnung durch Mansa wird gemäß der Definition von Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions („MI 61-101“) als Transaktion mit einer nahestehenden Partei erachtet. Das Unternehmen stützte sich auf die Ausnahmen von den formellen Bewertungs- und Minderheitsgenehmigungsanforderungen von MI 61-101, die in den Abschnitten 5.5(a) bzw. 5.7(1)(a) festgelegt sind. Infolge des Angebots wurden keine neuen Insider oder Kontrollpersonen geschaffen.

Das Angebot wird voraussichtlich in mehreren Tranchen abgeschlossen werden. Die erste Tranche wird voraussichtlich am oder um den 15. Oktober 2025 abgeschlossen sein.

Das Unternehmen könnte Barprovisionen bezahlen und Vermittlungs-Warrants an berechtigte, unabhängige Parteien für Dienstleistungen in Zusammenhang mit dem Angebot ausgeben. Red Cloud Securities fungiert in Zusammenhang mit dieser Finanzierung als Vermittler.